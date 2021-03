Red Bull onder indruk van ‘briljante’ Perez: ‘Resette de auto alsof het een laptop was’

De seizoensopener leek voor Sergio Perez uit te lopen op een sof, zijn RB16B viel op het Bahrain International Circuit stil tijdens de opwarmronde met een elektronisch probleem. Het was doodstil in de auto maar toch kreeg Perez de boel aan de praat, dat oogstte bewondering van Red Bull chef-engineer Paul Monaghan.

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht te zijn voor Perez, de Mexicaan stond na een geflopte kwalificatie dan wel opgesteld als elfde maar was vastbesloten snel naar voren te komen. “In de ronde naar de grid wees niets op errors, de auto gedroeg zich zoals de bedoeling was”, vertelt Monaghan na de wedstrijd. “In de opwarmronde traden er plots problemen op waarna het systeem zichzelf uit leek te schakelen.”

Op de beelden vanuit de auto van Perez is te zien hoe zijn scherm zwart kleurt, de motor valt uit en het is stil. Perez drukt op allerlei knoppencombinaties maar zonder resultaat, rolt de auto naar links en lijkt te moeten opgeven. “Alle electronica was uitgeschakeld”, gaat Monaghan verder. “Maar Checo was zo scherp om zoals wanneer je laptop kuren heeft, alles opnieuw op te starten.”

“Ik dacht dat het klaar was”, vertelt Perez zelf. “Ik weet niet wat er gebeurde, alles ging uit. De motor, de startmotor. Het was voorbij dacht ik.” Terwijl de marshalls aanstalten maken om zijn auto weg te duwen, haalt Perez onder andere zijn stuur los om hem vervolgens weer terug in positie te drukken. En plots is er weer radioverkeer: “Checo, radiocheck!”

Ook Red Bull-teammanager Jonathan Wheatley is hoorbaar: “Checo, als je me kan horen, haal je voet van de rem!” Het team probeerde hem uiteraard op allerlei manieren te bereiken om te helpen. Uiterst koel start Perez vervolgens zijn motor, begint weer te rijden en antwoordt: “Ja, ik kan jullie horen.” Zijn engineer instrueert hem de pits in te rijden om daar te wachten op de rest van het veld dat ondertussen aan een tweede opwarmronde is begonnen.

“Wat was het probleem jongens?”, vraagt Perez nog. Paul Monaghan is vooral onder de indruk van de kalmte bij Perez gedurende de gehele procedure. “Hij was briljant, hij herpakte zich en raakte niet gefrustreerd. Hij verloor de motivatie niet maar begon gewoon opnieuw en pakte uiteindelijk hele waardevolle punten voor het team. Terwijl hij dus in de opwarmronde nog stilstond met een uitgeschakelde auto. Hij had niets, geen radioverkeer. Wij hebben hem niet kunnen helpen, hij heeft alles zelf voor ons gedaan.”

