Brawn over lang doorrijden Verstappen: ‘Denk dat Red Bull uitging van driestopper Hamilton’

Het mag geen verrassing zijn dat F1-topman Ross Brawn uitermate tevreden was over het geboden entertainment tijdens de Grand Prix van Bahrein. “Dit was een race waarbij velen ver boven zichzelf uitstegen met Lewis Hamilton als absolute uitblinker.”

Brawn is duidelijk in zijn column op F1.com, de manier waarop Hamilton een ontketende Verstappen achter zich hield, was van zeer hoog niveau. “Hij reed simpelweg briljant. Zijn bandenmanagement was erg goed en zo was hij de gehele race een alom aanwezig gevaar, ook al had hij niet de snelste auto van het veld. Er waren enkele momenten waarop hij aan de druk van Verstappen leek te bezwijken maar hij hield zich staande, dat was indrukwekkend.”

De auto’s van dit seizoen zijn in veel hetzelfde, op de nieuwe regels voor de vloer en de achterwielophanging na. Maatregelen waarmee de FOM en F1 het downforceniveau zegt terug te willen brengen om Pirelli wat marge te geven. Maatregelen waarover Hamilton uitgesproken is: “Die zijn alleen maar ontwikkeld om ons af te remmen.” Dat laatste is in ieder geval gelukt, beaamt ook Brawn.

“Het is heel bemoedigend voor het seizoen dat er bijna geen verschil zat tussen Verstappen en Hamilton en tussen Red Bull en Mercedes. Het draaide allemaal om de positie op de baan en Mercedes won die strijd door een agressievere strategie. Het was een fantastische wedstrijd die in de details werd beslist.” Brawn benadrukt wel dat het doel voor het nieuwe reglement in 2022 duidelijk is. “Toen Verstappen Hamilton had bijgehaald, kon hij er niet lang genoeg achter blijven zitten om aanval na aanval in te zetten. Zijn banden raakten oververhit en dat is wat we volgend jaar willen oplossen, de toekomst ziet er mooi uit.”

Over de beslissing van Red Bull om Verstappen zijn leidende positie terug te geven na het overschrijden van de track limits is Brawn helder: “De enige juiste beslissing. Als hij een voorsprong had weten op te bouwen en de race had gewonnen ondanks een straf, had dat een nare nasmaak gehad. Zo willen we niet dat races gewonnen worden. Ik denk dat ze verrast zijn door Mercedes. Na die vroege stop van Hamilton reageerden ze niet meteen, ik kan alleen maar bedenken dat ze dachten hij op een driestopper zat.”