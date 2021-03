Häkkinen: ‘Mercedes moet leren omgaan met de bedreiging van Red Bull’

De Formule 1 krijgt in 2021 waar het al jaren op wacht: een rechtstreeks duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat zegt ook Mika Häkkinen, die bij zien van de strijd tussen de Nederlander en de Brit in Bahrein spontaan terugdacht aan zijn gevechten met Michael Schumacher of de rivaliteit tussen Alain Prost en Ayrton Senna. Daarnaast maakt ook de Honda-motor indruk op de wereldkampioen van 1998 en 1999.

“De overwinning van Hamilton in de Grand Prix van Bahrein liet ons zien hoe enorm competitief dit seizoen gaat worden. Dit is waarvan F1-fans jaren hebben gedroomd”, begint Mika Häkkinen zijn column voor Unibet. “De Formule 1 mag zich in 2021 opmaken voor een duel tussen Mercedes en Red Bull. Mercedes weet nu dat het heel hard zal moeten vechten om zijn titels te verdedigen. Lewis en Max zien strijden om de overwinning deed me denken aan mijn gevechten met Michael Schumacher en de geweldige gevechten tussen Ayrton Senna en Alain Prost.”

Volgens Häkkinen betekent de strijd ook dat Mercedes anders zal moeten gaan denken. “Mercedes moet leren omgaan met de bedreiging van Red Bull. Als je niet de snelste auto hebt, is het belangrijk om je te richten op de strategie om zo te proberen je tegenstander in een hoekje te drijven”, legt Hakkinen uit. “Daar zijn ze zondag in geslaagd.”

Ook de rol van Valtteri Bottas en Sergio Pérez in dat gevecht mag niet onderschat worden, stelt de Fin. “De teamgenoten van Lewis en Max gaan een heel belangrijke rol spelen in het kampioenschap dit jaar, want Bottas en Pérez weten dat ze een competitieve auto hebben. Dat betekent dat ze races kunnen winnen en ook een sleutelrol spelen in de strijd om het constructeurskampioenschap. Net daarom was het zo belangrijk dat Valtteri een podium en de snelste raceronde scoorde, terwijl Sergio heel goed werk leverde door na zijn start uit de pitstraat als vijfde te eindigen.”

Pluim op de Honda-hoed

Tot slot heeft Häkkinen ook lof voor Honda. “Het was een moedige beslissing om een nieuwe motor te bouwen voor dit seizoen, hun laatste seizoen in de Formule 1”, oordeelt de tweevoudig wereldkampioen. “Een nieuwe motor kan soms betrouwbaarheidsproblemen hebben die een tijdje duren om op te lossen, maar deze keer niet. Van wat we zagen in zowel de kwalificatie als de race, heeft Honda Red Bull en zijn zusterteam AlphaTauri een echt sterke krachtbron gegeven. Het lijkt de beste motor in de F1 te zijn”, aldus Häkkinen.

