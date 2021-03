Mercedes kruipt in underdogrol voor Imola en Portimão: ‘Niet goed genoeg in snelle bochten’

Andrew Shovlin vreest dat Red Bull de komende twee Grands Prix sterker zal zijn dan Mercedes. Volgens de hoofdengineer van de Duitse renstal is dat vooral te wijten aan de hoeveelheid snelle bochten op de circuits van Imola en Portimão. “Dat is een van de vlakken waarop Red Bull momenteel een voorsprong op ons heeft.”

Het openingsnummer van 2021 bewees wat na de wintertest al werd vermoed: Red Bull heeft het gat naar Mercedes gedicht. Sterker nog, op het Bahrain International Circuit was het team uit Milton Keynes het hele weekend sneller dan de concurrent uit Brackley. Max Verstappen snelde op zaterdag overtuigend naar polepositie, maar op zondag wist Lewis Hamilton dankzij een gewaagde strategie Mercedes alsnog de overwinning te bezorgen.

Na het openingsdebat in Bahrein verwacht Mercedes zich al een seizoenlang gevecht met Red Bull. De komende races, in Imola en Portimão, vermoedt de Duitse renstal bovendien in het nadeel te zijn ten opzichte van de energiedrankenfabrikant. “Ik denk niet dat we goed genoeg zijn in snelle bochten en daar heb je er genoeg van op Imola en Portimão. Dat is een van de vlakken waarop zij momenteel een voorsprong op ons hebben”, vertelt hoofdengineer Andrew Shovlin.

Hoewel Mercedes Bahrein met de overwinning op zak verliet, hoopt de Brit dat de omloop in de woestijn een van de mindere circuits voor de W12 is. “Want we hadden het vrij lastig. We hebben er keihard voor moeten werken om de auto in het juiste window te krijgen”, legt Shovlin uit. “Als je kijkt naar Red Bull gedurende de test en de vrije trainingen, dan werkt hun auto gewoon heel goed. Ze zagen er op geen enkel moment zwak uit. Hopelijk komen er circuits die beter bij ons passen.”

Imola en Portimão zouden dus niet in dat rijtje passen, maar dat betekent niet dat Mercedes zich gewonnen geeft. “We denken nog steeds dat we niet de beste auto hebben, maar we denken ook dat we nog niet alles uit het pakket hebben gehaald.” Daarom kunnen de races in Italië en Portugal ook leerzaam zijn voor het merk met de ster. “Op deze circuits zijn er elementen die ons in de juiste richting gaan brengen. We hadden het in Bahrein lastig met de achterkant en wat dat betreft zijn deze circuits (Imola en Portimão, red.) iets makkelijker. Maar we zijn niet zo naïef dat we denken dat hogesnelheidsbochten op deze circuits een kracht van ons zijn”, aldus Shovlin.

