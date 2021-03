Wolff en Allison open over veranderingen aan Mercedes maar ook weer niet

Als enige van de topteams houdt Mercedes ieder jaar een soort college over het hoe en wat van zijn nieuwe uitdager. Ook vandaag spraken teambaas Toto Wolff en technisch directeur James Allison honderduit over de nieuwe auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Maar achter het masker van transparantie gaat nog een hoop geheimzinnigheid schuil. “De grootste veranderingen worden vanzelf duidelijk.”

Een nieuwe Formule 1-auto van Mercedes betekent elk jaar dat technisch directeur James Allison op zijn spreekstoel gaat zitten en uitlegt wat er anders is aan de auto en wat de uitdagingen waren bij de ontwikkeling. En zoals bekend is vooral de vloer van de auto’s in 2021 geraakt door nieuwe beperkingen. “Dat is de makkelijkste en goedkoopste manier om een auto langzamer te maken.”

De W12 is flink zwaarder geworden dan zijn voorganger, legt Allison uit. “De auto’s mochten al 6 kilo aankomen, daarnaast hadden wij wat extra speling omdat we het DAS-systeem niet meer mogen gebruiken. Omdat we veel hetzelfde moesten laten, hebben we voor elke centimeter uitgezocht of het anders en beter kon. Ook is er onderzoek gedaan hoe we onderdelen langer kunnen blijven gebruiken. Op deze manier hoef je minder uit te geven aan de vervanging daarvan.”

“De vloerbeperkingen zitten hem in het gedeelte voor de wielen, de vorm en grootte is daar flink aangepast. Dat ziet er misschien niet uit als een grote verandering, maar de vloer en wielen reageren heel sterk op elkaar en dus is dit gedeelte van de vloer ontzettend belangrijk. De verandering is van grote invloed op de auto, en de grote vraag voor ons is: in hoeverre is dit verlies goedgemaakt?”

2021 Aero Regulation Change Graphics



“Ook de inkepingen, vleugeltjes en openingen in de vloer zijn niet meer toegestaan, deze leken soms jaloezieën die je voor de ramen hangt.” Allison denkt een oplossing te hebben gevonden, maar hulde zich in nevelen wat deze is. “Wij kijken naar onze concurrenten, zij kijken naar ons. We willen ze niet wijzer maken en de kans geven onze oplossing in de windtunnel uit te proberen.”

Andere nieuwigheden zitten hem in de vorm van de brake ducts bij de achterwielen. “Daar waren seizoenen lang vleugeltjes toegestaan die belangrijk waren voor de luchtstroom tussen de vloer en de wielen. Aan de grote van deze vleugeltjes zijn ook beperkingen opgelegd, ze mogen niet zoveel overlap meer hebben met de vloer als voorheen.” Ook de diffuser is voor 2021 aan regels gebonden: “Deze hangt nu hoger, dus we kunnen er minder downforce mee genereren.”

