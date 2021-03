Wolff vreest dat Mercedes met de W12 weer ‘een kleine diva’ heeft

‘Een kleine diva’, zo omschrijft Mercedes-teambaas Toto Wolff de nieuwe W12-bolide van de kampioensformatie. Het is ook niet voor het eerst dat het merk met de driepuntsster een auto met de nodige sterallures in de pitbox heeft staan.

“Het lijkt erop dat we met een kleine diva te stellen hebben”, zo typeert Wolff de W12 dus tegenover het Oostenrijkse ÖRF. Volgens Wolff heeft Mercedes ook geen geweldige kennismaking achter de rug met de W12. “”Hoewel ik denk dat wij van iedereen met de meeste brandstof in de tank reden tijdens de wintertest, was de auto moeilijk te besturen en vrij instabiel. Zeker als de wind van de zijkant kwam.”

De Mercedes-baas trekt daarbij de vergelijking met ‘de auto van twee jaar geleden’, al was het juist de W08 van 2017, vier jaar terug, die eerder door Wolff als diva werd aangeduid. Desondanks was ook 2019’s W10 niet direct een voltreffer: Mercedes kwam dat jaar vanwege nieuwe aerodynamische regels tijdens de eerste wintertestweek met een ‘basisauto’, waarmee het niet echt imponeerde.

Dat alles veranderde echter tijdens de tweede week van de wintertest van 2019, toen Mercedes in één keer allerlei aerodynamische updates introduceerde die de auto stukken sneller maakten. Het probleem met de W12 van dit jaar, zegt Wolff echter, is dat er slechts drie testdagen op het programma stonden. “Dat heeft zeker niet geholpen.”

Wat misschien wel heeft geholpen, is dat Mercedes vorige week met twee auto’s een filmdag heeft afgewerkt in Bahrein. Daarop heeft het zonder pottenkijkers honderd ongetwijfeld zeer nuttige testkilometers afgewerkt. Zoals Wolff heeft aangegeven zat Mercedes in elk geval na de wintertest nog wel met wat ‘kleine problemen en vraagtekens’ wat de W12 betreft.