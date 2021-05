Max Verstappen is nog niet tevreden met zijn RB16B in de straten van Monaco en twijfelt aan zijn kansen voor pole. “De auto doet nog niet wat ik wil.”

In een interview met Ziggo Sport, geeft Verstappen na de eerste en twee vrije training op donderdag te kennen zijn kansen voor pole op zaterdag somber in te zien. De Red Bull-coureur trainde de derde en vierde tijd. In de eerste training moest hij teamgenoot Sergio Pérez en Carlos Sainz voor zich dulden. In de tweede waren het beide Ferrari’s en titelrivaal Lewis Hamilton.

Verstappen reed nog maar weinig ronden op de zachte band om setjes te sparen voor de kwalificatie en race. “Je krijgt je banden aangewezen. Je hebt maar een gelimiteerd aantal zachte banden”, legt hij uit. In Monaco heeft Pirelli voor het eerst de zachtste bandencompound meegenomen, maar Verstappen voelt minder grip dan vorig jaar. “Ze hebben de banden wat stijver gemaakt aan de zijkanten. Ik denk dat we qua banden wat achteruit zijn gegaan ten opzichte van vorig jaar, maar dat heeft natuurlijk alles met de veiligheid te maken.”

Maar de banden zijn geen reden van zorgen. Het is het complete pakket. “Het was niet goed genoeg vandaag. Ik had geen goede balans in de auto”, zegt Verstappen. “We zaten er wel vaak dichtbij, maar je moet er gewoon makkelijk drie tienden voor staan. Dat is zeker niet het geval.” Volgens Verstappen is de meeste tijd te winnen in de langzame bochten. “De auto doet nog niet wat ik wil. Je wil hier dat je auto snel draait. Dat is voor ons best een probleem.”

Verstappen werd tijdens de trainingen enkele keren gehinderd door verkeer. “Dat is gewoon de baan. Het is altijd lastig”, zegt hij. De Nederlander denkt echter niet dat langzamere auto’s hem te veel zullen hinderen in de kwalificatie: “Q1 is een groter probleem. Q2 is dat al wat minder. In Q3, waar het echt om draait, is dat natuurlijk geen probleem meer.”

Gevraagd of de auto goed genoeg is voor pole position, is Verstappen ingetogen: “Op dit moment niet.” Ondanks het oponthoud en de bandenkeuze is het voor Verstappen duidelijk dat er werk aan de winkel is bij Red Bull. “Je kunt het zien in de sectortijden. We staan er dik achter. We moeten echt nog wel wat vinden in de auto om Ferrari te verrassen, maar ook om voor Mercedes te staan.”

