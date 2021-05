Het was voor Daniel ‘These Are My Streets’ Ricciardo nog niet de start van het weekend in Monaco zoals hij gehoopt had. De Australiër, die in het prinsdom in 2018 nog met Red Bull de prestigieuze race won, zag donderdag twee keer P15 achter zijn naam staan en dus staat hem nog een flinke klus te wachten om vandaag richting de toptien te rijden: “Het is frustrerend omdat ik echt niet in de buurt kwam.”

Daniel Ricciardo heeft een haat-liefde relatie met Monaco. In 2016 startte hij vanaf poleposition in de Red Bull en leek hij op weg naar de zege, totdat de pitcrew niet klaarstond met de banden voor zijn pitstop en hij daardoor genoegen moest nemen met de tweede plaats. Twee jaar later slaagde hij er wel in om er met de overwinning vandoor te gaan.

Maar dit weekend, waarin McLaren met de speciale Gulf-livery rijdt, wil het nog niet vlotten voor Ricciardo, die de tekst ‘These Are My Streets’ op zijn helm draagt. Hij kwam op de donderdag in beide vrije trainingen niet verder dan de vijftiende tijd terwijl teamgenoot Lando Norris solide in de toptien stond met de zevende en zesde tijd. De ervaren Australiër is verbaasd over het gebrek aan snelheid, waardoor hij bijna een seconde langzamer was dan Norris.

“Ik had het gevoel dat ik het vertrouwen had”, vertelt Ricciardo, die dit weekend opvalt met zijn oranje retrohelm. “Het vertaalde zich alleen niet in de rondetijden. Het was frustrerend achter het stuur, want dan dacht je dat je een redelijke ronde had gereden, om te zien dat je iets van P12 of P15 stond, of zelfs P17 op een gegeven moment. Het is frustrerend omdat ik echt niet in de buurt kwam. Ik heb nog flink wat tijd te winnen.”

Wat wel een voordeel voor ‘the Honey Badger’ is, is dat hij weet waar hij die tijd nog kan winnen: de tweede sector. “Dat was echt mijn zwakste sector. Dat zijn dus bocht 5 en 6, een beetje de langzamere bochten. Het is dus verrassend dat ik daar zo veel tijd verlies.”