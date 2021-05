Daniel Ricciardo draait er niet omheen dat het soms best leuk is om ‘geliefd en bewonderd te worden’ als Formule 1-coureur, maar respect, dat is voor hem toch veel belangrijker.

Dat vertelt Ricciardo in interview met FORMULE 1 Magazine. De vervolgvraag is dan natuurlijk van wie hij respect wil hebben, waarop de Aussie even moet nadenken. “Geliefd zijn en bewonderd worden is zonder twijfel leuk, maar diep van binnen”, erkent hij, “komt het echte respect van vrienden, familie en de mensen die je helpen zover te komen.”

Het komt, zegt Ricciardo: “Van de mensen met wie je deze reis maakt en er in veel gevallen al vanaf het begin bij zijn. Dat gevoel dat je ze wat teruggeeft door het goed te doen, en het respect dat daar bij komt kijken, dát is met niks te vergelijken.”

‘Ik mis mijn familie’

Natuurlijk, erkent hij, het respect verdienen van ‘de Schumachers en Alonso’s’ die hij als jongeling op de grid tegenkwam, betekende ook veel. Maar hoe zijn familie en vrienden over hem denken, gaat boven alles. Ze zijn ook het belangrijkste in Ricciardo’s leven.

Dat maakt de huidige situatie ook zo lastig, nu hij te midden van de coronapandemie een stuk minder van zijn nieuwe McLaren-avontuur kan delen met de mensen waar hij het meest van houdt – zijn familie in Australië. “Als ik even heel open mag zijn: ik denk dat dit jaar op bepaalde momenten echt heel uitdagend wordt. Ik ben heel close met mijn familie en kom uit een zeer warm nest, maar heb ze nu al een jaar niet gezien.”

“Uiteraard probeer ik er voor te zorgen dat dit me als coureur niet beïnvloedt, maar makkelijk is het niet, het is toch een soort obstakel”, geeft hij toe. “Ik mis mijn familie nu ze er niet bij kunnen zijn. En ze worden er natuurlijk ook niet jonger op, dus ik hoop dat ik deze belangrijke momenten spoedig met ze kan delen.

In FORMULE 1 nr. 05 lees je een uitgebreid interview met Ricciardo over het nieuwe thuis dat hij bij McLaren heeft gevonden, de stapels huiswerk die hij van het team krijgt, wat hij nog altijd het hoogtepunt van zijn carrière vindt en waarom het Red Bull-hoofdstuk in principe (‘zeg nooit nooit’) voor hem gesloten is. FORMULE 1 nr. 05 is nu in de winkel te koop op te bestellen via onderstaande banner.