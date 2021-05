Daniel Ricciardo woont het grootste deel van het jaar in Monaco, maar kan niet wachten om weer met een Formule 1-bolide door de straten van het Prinsdom te scheuren. “Het is echt een voorrecht dat we dat als Formule 1-coureurs mogen doen.”

“Monaco is mijn favoriete circuit op de Formule 1-kalender”, vertelt Ricciardo, die de race in 2018 heeft gewonnen en er ook in 2016 dichtbij was. Door de coronacrisis is het echter alweer ‘bijna twee jaar geleden’ dat hij op zijn zo geliefde stratencircuit heeft geracet, rekent hij voor. “Ik heb het vorig jaar ook echt gemist”, erkent de Aussie.

“Monaco is gewoon een unieke plek om te racen, en als Formule 1-coureurs zijn we bevoorrecht dat we dat mogen doen”, vindt Ricciardo. Om het extra speciaal te maken, is zijn McLaren in Monaco uitgedost in een one-off, historische Gulf-kleurstelling, terwijl Ricciardo een bijbehorende overall en retro-helm heeft. “Dat maakt het extra leuk.”

Norris

Net als Ricciardo verheugt ook teamgenoot Lando Norris zich op het weekend in Monaco. “Het is een awesome circuit met een rijke historie én een van de meest uitdagende banen in de Formule 1.” Na een sterke seizoensstart, hoopt hij zijn goede vorm er een vervolg te geven. “We weten dat Monaco een tricky weekend kan worden, met de kwalificatie die cruciaal is. We gaan er daarom vanaf donderdag hard voor werken om zondag punten te pakken.”

