Norris openhartig: ‘Ondanks dat ik de F1 haalde, twijfelde ik aan mezelf’

Lando Norris roept in een open brief op om te spreken over mentale problemen. De Brit geeft op de site van zijn team McLaren het goede voorbeeld en vertelt over zijn eigen problemen tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. “Omdat niemand de concurrentie een voordeel wil geven of een zwakke plek wil laten zien in de sport, praten we niet zoveel over mentale gezondheid als zou moeten.”

Lando Norris maakte in 2019 indruk tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij scoorde 49 punten en eindigde als 11de in het kampioenschap. Ook naast de baan was de Britse jongeling geliefd. Hoewel alles er rooskleurig leek uit te zien, had Norris ook zijn problemen. Dat schrijft hij in een open brief op de website van McLaren. “Kunnen we gewoon even praten”, titelt Norris zijn brief.

“Ik zag er misschien uit als de nieuwkomer die vol zelfvertrouwen en enthousiasme zat, maar dat was echt niet het geval”, vertelt Norris over zijn eerste seizoen in de F1. “Ik verhulde het feit dat ik veel moeite had met angst en zenuwen. Ondanks dat ik de F1 haalde, iets waar ik sinds het begin van droomde, twijfelde ik aan mezelf: ik vroeg me af of ik goed genoeg was, vergeleek mezelf met mijn teamgenoot en andere coureurs. Zoiets maalt in je hoofd.”

Norris is ervan overtuigd dat hij niet de eerste is met zo’n gedachten. “Het is lastig om daar mee om te gaan en ik weet zeker dat veel andere coureurs hier in het verleden last van hebben gehad. Maar omdat niemand de concurrentie een voordeel wil geven of een zwakke plek wil laten zien in de sport, praten we niet zoveel over mentale gezondheid als zou moeten. En dat moet echt”, stelt hij.

De Brit roept daarom op om over mentale problemen te praten met mensen die je vertrouwt, of het nu familie, vrienden of collega’s zijn. Norris volgde zijn eigen raad afgelopen winter op. “De problemen zouden mogelijk mijn tweede jaar in de F1 kunnen beïnvloeden. Door met ze te praten begon ik dit jaar met een veel beter gevoel over mezelf, positiever en met meer zelfvertrouwen. Dat laat zien hoe krachtig het kan zijn om met iemand te praten en hoe belangrijk het is dat je mensen om je heen hebt die je kan vertrouwen en op wie je kan rekenen”, aldus Norris.

