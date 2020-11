Bottas kijkt uit naar racen zonder druk na verliezen titelgevecht

Afgelopen zondag won Lewis Hamilton in Turkije en werd hij opnieuw wereldkampioen. Valtteri Bottas had nog een kleine kans om kampioen te worden, maar kende een teleurstellende race en werd slechts veertiende. De Fin heeft zijn aandacht verlegd op 2021 en kijkt ernaar uit om te racen zonder druk in Bahrein en Abu Dhabi.

De Fin moest Hamilton afgelopen weekend verslaan om zijn titelkansen in leven te houden, maar na een chaotische start kon hij de titel definitief uit zijn hoofd zetten. Bottas spinde, mede door een probleem aan zijn stuur, zes maal en werd slechts veertiende, terwijl Hamilton de race won.

Bottas lijkt af te stevenen op een tweede plaats in het kampioenschap. Verstappen kan theoretisch gezien nog tweede worden, maar staat 27 punten achter met nog drie races te gaan. Bottas kan nu weer vrijuit gaan racen en daar kijkt hij naar uit.

“De druk is er af. We gaan zien of dat een verschil gaat maken. Ik hoop nog een race te winnen en kijk uit naar 2021”, aldus Bottas in gesprek met Crash.