Mercedes reageert op verkeerde grap van Bottas: ‘Hij bedoelde het niet zo’

Valtteri Bottas lag de afgelopen dagen op de sociale media onder vuur. Hij maakte een verkeerde opmerking na afloop van de race in Turkije en dus neemt Mercedes hem nu in bescherming. “Hij bedoelde het niet zo.”

Na een teleurstellend verlopen Turkse Grand Prix moest de Fin de media te woord staan en dus ook Ziggo Sport. Jack Plooij vroeg hem of er een dag was die hij het liefst zou overslaan. “Vandaag”, zei de Fin. “En misschien de dag toen iemand een vleermuis kocht in Wuhan”, grapte hij.

Deze uitspraak viel verkeerd op de Chinese sociale media. “Sport brengt emotie met zich mee. Valtteri had geen makkelijke race afgelopen zondag en daarnaast verloor hij definitief het kampioenschap. Hij wilde absoluut niemand aanvallen of beledigen en al helemaal niet China of de Chinese bevolking”, schrijft Mercedes in een statement.

“Het is nog steeds dezelfde Valtteri. Hij geeft om iedere fan in China en over de hele wereld”, aldus de Duitse renstal.

