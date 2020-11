Bottas: ‘Ben zo vaak gespind dat ik de tel ben kwijtgeraakt’

De Grand Prix van Turkije was er voor Valtteri Bottas een om héél snel te vergeten. De Fin finishte kansloos als veertiende, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton de race won en de titel claimde. “Het was een ramp.”

Anders kan Bottas zijn dag ook niet samenvatten ten overstaan Ziggo Sport. “Het was een ramp. Vanaf de eerste ronde, met die spin in bocht één. Daarna werd ik dezelfde ronde in bocht negen nog eens door iemand geraakt, stond mijn stuur scheef en had ik schade aan mijn voorvleugel.”

Bottas reed daarna rond in een manke Mercedes, en zo werd zijn race een lijdensweg. Vol pijnlijke spins. “Ik ben zo vaak gespind, dat ik de tel kwijt ben geraakt”, kan hij er haast een beetje om lachen. Opgeven wilde Bottas niet – ‘dat zit niet in mijn aard’ – maar: “Ik ben blij dat de race klaar is.”

Zoals gezegd heeft Bottas de titelstrijd, met nog drie races te gaan, definitief verloren door Hamiltons zege en zijn eigen nulresultaat. “Lewis verdient dit volledig. Hij was dit jaar beter dan ik, was de beste. Alle felicitaties voor hem. Ik probeer het volgend jaar opnieuw.”

