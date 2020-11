Bottas legt uit waarom Mercedes zo worstelde: ‘Het draait allemaal om de banden’

Nee, Mercedes’ W11 is niet ineens een bolderkar, en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn sinds twee weken geleden ook niet ineens vergeten hoe ze moeten rijden. Dat het kampioenschapsteam zo worstelde in Istanbul, komt puur door de Pirelli’s. “Uiteindelijk draait alles om de banden.”

Dat legt Valtteri Bottas, de nummer twee uit het WK die slechts negende was in de kwalificatie, uit in gesprek met Ziggo Sport. “Ik kon de banden gewoon niet op temperatuur krijgen en houden. Dat is hier al het hele weekend ons probleem”, legt hij de vinger op de zere plek.

“Weet je, het draait uiteindelijk allemaal om de banden”, vervolgt de Fin. “De banden zijn immers het enige wat de auto met de baan verbindt. Als je de banden dus niet goed aan de praat krijgt, maakt het verder niet uit hoe goed de auto is die op die banden staat”, legt Bottas het belang daarvan uit.

Volgens Bottas waren er daarbij teams die ‘de juiste trucjes’ wisten om de Pirelli’s wel aan de praat te krijgen op het verregende en gladde Istanbul Park-circuit. Die teams verdienen daar dus alle credits voor. “Wij hebben onze eigen job gewoon niet goed genoeg gedaan.”

