Verstappen baalt na missen pole: ‘Dan sta je de hele tijd eerste, maar word je tweede…’

Max Verstappen kan zijn teleurstelling haast niet onder woorden brengen na afloop van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Turkije. De Nederlander domineerde de sessie, maar werd op het eind afgetroefd door Racing Points Lance Stroll. “Dan sta je de hele tijd eerste, maar word je tweede. Dat is niet wat je wil.”

Op het natte en spekgladde Istanbul Park leek er geen maat te staan op Verstappen, tot de Racing Points zich in de slotminuten van Q3 – het beslissende deel van de kwalificatie – vooraan meldden. De roze bolides hadden het groene intermediate-schoeisel onder, en dat was toen dé band om te hebben. Verstappen ruilde zijn regenbanden er ook voor in, maar zijn Red Bull wilde niet op de intermediates.

“We hadden het eerder, in Q1, ook al even op intermediates geprobeerd, maar hadden daar gewoon geen grip op”, zegt Verstappen, die in Q3 ook over de radio riep dat hij ‘geen f**king grip had op die sh*t banden’. “De baan was weliswaar beter in Q3, maar de inters waren gewoon niet goed voor ons. Tsja”, verzucht hij hoorbaar, “dat was niet best.”

Gevraagd hoe hij zijn kansen ziet voor de race, reageert Verstappen dat de teleurstelling voor nu overheerst. “Er wacht ons zondag natuurlijk nog een race waarin we het goed kunnen doen, maar vandaag, dan sta je de hele tijd eerste en dan word je tweede… Dat wil je niet”, zucht hij nogmaals. “Zondag worden de punten echter pas verdeeld, dus hopelijk wacht ons dan een goede race.”

