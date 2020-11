Red Bull wil eind november duidelijkheid over motor voor 2022

Red Bull wil eind deze maand nog duidelijkheid hebben over de motorplannen voor het team en Alpha Tauri vanaf 2022. Het team hoopt nog steeds dat de motorontwikkeling vanaf 2021 bevroren zal worden, waardoor het alsnog met Honda-motoren door kan gaan: “Het zou echt jammer zijn als die motoren ergens in een opslagruimte in Japan belanden.”

Red Bull en zusterteam Alpha Tauri zitten voorlopig zonder krachtbron voor 2022 nadat Honda vorige maand had aangekondigd dat het eind 2021 zal stoppen met het Formule 1-project. De voorkeur van Red Bull gaat nog steeds uit naar het overnemen van het intellectueel eigendom van Honda om alsnog deze motoren te kunnen gebruiken, al zal dat onder een andere naam zijn. Daarvoor is wel een bevriezing van de motorontwikkeling nodig, maar alleen Mercedes steunt Red Bull daarin, terwijl Renault en Ferrari al hebben aangegeven tegen zo’n plan te stemmen.

“Het is duidelijk dat er een aantal belangrijke elementen zijn die aanwezig moeten zijn voordat we enige toezegging doen over toekomstige motorplannen, met betrekking tot motorbevriezingen enzovoorts”, zegt teambaas Christian Horner, die aangeeft dat er ‘best productieve gesprekken’ zijn gehouden met de Formule 1 en de FIA. “Het is nog steeds onze voorkeur om door te gaan met de krachtbron die volgend jaar in de auto zit, uiteraard met een andere badge erop, als we tot een overeenkomst kunnen komen met Honda over het gebruik van hun intellectueel eigendom.”

“Het zou echt jammer zijn als die motoren ergens in een opslagruimte in Japan belanden”, vervolgt Horner. “Het is afhankelijk van de regels, maar het zou onze voorkeur zijn om tot een overeenkomst te komen om met die motoren door te gaan.”

Vanaf 1 januari mogen de teams beginnen met de ontwikkeling van de auto voor 2022, waardoor een snel besluit over de krachtbron die Red Bull en Alpha Tauri vanaf dan zullen gebruiken belangrijk is, al maakte het voor Adrian Newey, de technische topman van Red Bull, weinig uit. “Adrian zal wachten tot de beste optie beschikbaar is. Maar er zijn uiteraard ook wat praktische zaken waar we over moeten besluiten. Motorische zaken nemen veel tijd in beslag. Als we zo’n project op ons zouden nemen dan moet er natuurlijk achter de schermen veel werk verricht worden. Tegen het einde van deze maand moeten we een standpunt innemen”, besluit Horner.