Horner: ‘Kunnen nog na het seizoen een beslissing nemen over Albon’

Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt nog steeds dat Alexander Albon aanspraak zal maken op het Red Bull-zitje voor 2021. De Brit geeft aan dat het team geen haast heeft met een beslissing nemen over de teamgenoot van Max Verstappen omdat vrijwel alle stoeltjes al vergeven zijn voor komend seizoen. Daarnaast zou het contract van Albon zo in elkaar zitten dat zelfs na het seizoen nog een besluit genomen kan worden.

Albon verving al halverwege vorig seizoen Pierre Gasly, die amper uit de verf kwam in de Red Bull. Albon kent echter een lastig seizoen, waarin de derde plaats op Mugello het hoogtepunt was. Sindsdien scoorde hij slechts één punt en omdat Albon het lastig heeft gaf Horner al te kennen dat het team eventueel naar opties buiten het eigen opleidingsteam zal kijken. Tot die opties zouden Sergio Pérez en Nico Hülkenberg behoren, maar Horner ziet nog steeds het liefst Albon naast Verstappen in 2021.

“Hij heeft een behoorlijk goede dag gehad”, zegt Horner over de vrijdagtrainingen in Turkije. Albon noteerde vrijdag de tweede en vijfde tijd op het spekgladde Istanbul Park. “Het was waarschijnlijk zijn beste vrijdag in een lange tijd. Zoals ik al die tijd gezegd heb willen we graag dat Alex aanspraak maakt op dat stoeltje. Het verschil is nu dat alle stoeltjes in de Formule 1 vergeven zijn. Dat geeft ons dus een beetje extra tijd om de meest weloverwogen beslissing te nemen. We geven Alex zoveel mogelijk tijd en steun en dan zien we wel wat er de resterende races gebeurt”, aldus de Brit.

Vooralsnog heeft Haas nog geen coureurs aangekondigd voor 2021 nadat het eerder dit seizoen bekendmaakte dat Kevin Magnussen en Romain Grosjean plaats moeten maken. De zitjes lijken te gaan naar Formule 2-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Lewis Hamilton heeft daarnaast nog geen handtekening gezet onder een Mercedes-contract voor 2021, al lijkt dat slechts een kwestie van tijd. Daarmee zal Red Bull de enige optie zijn voor Pérez of Hülkenberg, waardoor Horner geen haast voelt om zo snel mogelijk een beslissing te nemen.

“We hebben niet echt een deadline”, vertelt Horner. “Het contract van Alex zit zo in elkaar dat we nog na het seizoen een beslissing kunnen nemen. Uiteraard weten we wat de andere opties zijn. Zoals ik al zei, alle andere stoeltjes zijn nu vergeven in de Formule 1 op Mercedes na, en ik betwijfel of Lewis volgend seizoen bij ons zal komen. Maar je weet maar nooit”, besluit hij.