Verstappen: ‘Alsof we op ijs reden, maar een positieve dag’

Max Verstappen heeft beide vrijdagtrainingen in Turkije als snelste afgesloten. Een positieve dag aldus voor de Nederlander, al weet hij dat het glibberen en glijden op de ijsbaan van Istanbul Park niet per se representatief was voor de verhoudingen later in het weekend.

De combinatie van nieuw asfalt en een goede spuitpartij vrijdagochtend vroeg, maakte de baan immers spekglad. “Qua grip kan het hier niet slechter. Het was net alsof we op ijs reden”, laat Verstappen niet zonder reden optekenen op zijn website, Verstappen.nl.

Maar ja, vervolgt hij ook, ‘het is hetzelfde voor iedereen en we moeten ons erop instellen’. En dat ging goed bij Red Bull, met Verstappen die dus tot twee keer toe de snelste tijd liet noteren. “Het was over het algemeen een positieve dag voor ons”, zo vat hij deze dan ook samen.

“De auto werkte goed en daar ben ik best wel blij mee”, vervolgt Verstappen, die er echter rekening mee houdt dat rivaal Mercedes in het weekend beter voor de dag zal komen. “Die zullen hun zaakjes zaterdag wel op orde hebben”, voorspelt hij.

“Ik hoop dat we competitief zijn tijdens de kwalificatie en in de race weet je nooit wat er gaat gebeuren”, richt hij de blik al verder vooruit. En die gladheid? Die gaat zeker nog besproken worden in de drivers’ briefing, terwijl Verstappen hoopt dat het dit weekend droog blijft: “Anders moeten we namelijk op spijkerbanden gaan rijden.”