VT2: Verstappen wederom snelste in weinig representatieve training op glad Istanbul Park

Max Verstappen heeft de tweede vrije training op een glibberig Istanbul Park als snelste afgesloten. De Nederlander wist een 1:28.330 te noteren en was daarmee bijna een halve seconde sneller dan een verrassende Charles Leclerc. Echt veel zeggen die tijden niet aangezien de baancondities verre van ideaal waren door een gebrek aan grip. Valtteri Bottas was derde en daarmee de snelste Mercedes.

Door de nieuwe asfaltlaag en de schoonmaakbeurt van vanochtend werden er geen serieuze tijden gezet tijdens de eerste training. Men hoopte dat de condities beter zouden zijn tijdens de tweede vrije training, maar niks was minder waar. Nog steeds was het spekglad op het circuit net buiten Istanbul.

Er werden wel snellere tijden gereden in de tweede training, maar de tijden zijn nog ver verwijderd van de poletijd van Sebastian Vettel uit 2011, die toen een 1:25.049 reed. Verstappen wist een 1:28.330 te rijden en was daarmee de snelste man, voor Charles Leclerc en Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton kende niet zijn beste vrijdag en klaagde veelal over een gebrek aan grip. Hij kreeg geen temperatuur in zijn banden, moest bijna een seconde toegeven op Verstappen en sloot de training af als vierde.

De coureurs vonden het nog steeds erg lastig om de auto’s in het rechte spoor te houden. Zeker de Williams-coureurs hadden daar de grootste moeite mee. George Russell verloor de controle over zijn auto in bocht één terwijl Nicholas Latifi zijn auto niet kon opvangen in bocht zeven. Zelfs oud rally-coureur Kimi Räikkönen stond een keer achterste voren.

