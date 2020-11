Bekende personen feliciteren Hamilton met zijn zevende wereldtitel: ‘Beste sporter ooit’

Lewis Hamilton werd vandaag in stijl een zevenvoudig wereldkampioen en evenaart daarmee Michael Schumacher. Op Twitter stromen de felicitaties binnen. FORMULE 1 zet de belangrijkste felicitaties op een rijtje.

Rio Ferdinand, die in het verleden uitkwam voor onder meer Manchester United, beschouwt Hamilton als de grootste sporter uit Engeland. “Geen twijfel over mogelijk”, aldus de BT Sport-analist.

Just watched @LewisHamilton drive to his 7th World title 👑

The greatest sportsman this country has ever produced – no doubts #TurkeyGP — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 15, 2020

Oud-voetballer Gary Lineker sluit zich aan bij zijn BT Sport-collega. “Wat een prestatie. Ongekend.”

Congratulations to @LewisHamilton on equalling Michael Schumacher’s 7 world titles. What an achievement. Has to be right up there alongside our greatest ever sportspeople. Stunning. 🐐 — Gary Lineker (@GaryLineker) November 15, 2020

Game recognises game“, schrijft voetbalclub FC Barcelona op Twitter. “Namens de Barcelona-familie, gefeliciteerd Lewis.”

👏 Game recognises game. From all of the Barça family, congratulations @LewisHamilton on your 7th @F1 World Championship! 🏎️💨

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/yCUnIhtQMR — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020

“Gefeliciteerd Lewis”, aldus zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez.

De Formule E staat ook stil bij het kampioenschap van Hamilton. “Ongelooflijk. Geweldige prestatie”, zegt de elektrische formulewagenklasse op Twitter.

De wereldkampioen van 1996, Damon Hill, is blij dat hij Hamilton van dichtbij heeft meegemaakt. “Een absoluut voorrecht. Zo schrijf je geschiedenis: iets wat onmogelijk lijkt mogelijk maken.”

So that’s how you make history; turn the seemingly impossible into the merely extremely challenging! Super job @LewisHamilton Privilege to have seen the whole story. #f1 https://t.co/edRj7rGsYQ — Damon Hill (@HillF1) November 15, 2020

Ook het team waar Lewis Hamilton vaak tegen moest vechten, zo ook vandaag, feliciteert de Brit. “Namens iedereen binnen Ferrari, gefeliciteerd.”

A good day for our team and a great day for @LewisHamilton. Congratulations from everyone at the Scuderia, on a remarkable 7th world title 🏆 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/XKGosCKPZr — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2020

De band tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg verslechterde snel toen ze teamgenoten werden bij Mercedes, maar toch heeft de Duitser waardering voor de prestaties van zijn oude rivaal. “Zevenvoudig kampioen. Dat is ongekend! Zeker één van de grootste prestaties uit de geschiedenis van de sport. Ga het vieren met je vrienden en familie, Lewis. Geniet ervan!”, schrijft Rosberg.

7 x World Champion – that’s insane! Massively deserved. Surely one of the greatest achievements in the history of sports. Congratulations Lewis and enjoy the celebrations with your family and friends. #TurkishGP #F1 — Nico Rosberg (@nico_rosberg) November 15, 2020

Voor Max Verstappen was het een race om snel te vergeten, maar ook hij toont zijn respect voor de bijzondere prestatie van de Brit. “Gefeliciteerd Lewis en Mercedes met de zevende wereldtitel.”

We had a very difficult race in these tricky conditions and we struggled from the start to the end. It’s a race to forget, to be honest. Congrats to Lewis and his team on an incredible 7th World Championship! 👏 #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/uq26I2nZn5 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 15, 2020

Lewis Hamilton reed tussen 2007 en 2012 bij McLaren en natuurlijk feliciteren zij hem ook. “Namens mijzelf en iedereen binnen McLaren gefeliciteerd Lewis met je zevende wereldtitel. Welverdiend!”, schrijft CEO Zak Brown.

On behalf of myself and everyone at @McLarenF1, congratulations to @LewisHamilton on his superb seventh and record-equalling world championship. Thoroughly deserved 👊 — Zak Brown (@ZBrownCEO) November 15, 2020

En tot slot heeft FIA president Jean Todt mooie woorden voor de zevenvoudig wereldkampioen. “De mooiste manier om kampioen te worden. Alleen maar bewondering”, aldus de Fransman.

