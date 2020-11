Hamilton na veroveren zevende titel: ‘Dit is groter dan ik ooit had durven dromen’

Lewis Hamilton stelde vandaag in de Turkse Grand Prix zijn zevende wereldtitel veilig, waarmee een jongensdroom werkelijkheid werd voor de Brit. Hij stelt dat het ‘nog groter is’ dan hij ooit had durven dromen en wil met zijn prestatie, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Michael Schumacher, vooral kinderen inspireren: “Droom het onmogelijke.”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, aldus Hamilton na een lange race op het natte Istanbul Park. “Natuurlijk moet ik mijn team bedanken, ook iedereen in de fabrieken en onze partners. Ik had dit nooit kunnen doen als ik niet naar dit team was gegaan. Het was een monumentaal avontuur. Ik wil ook Team LH bedanken voor hun steun door de jaren heen. Ik wil ook mijn familie bedanken”, zegt Hamilton met een brok in de keel.

“We droomden hiervan toen we jong waren, toen we naar die races keken, dit is nog groter dan ik ooit had durven dromen. Het is belangrijk voor kinderen, hopelijk zien ze dit, dat ze weten dat ze door niemand laten vertellen dat ze iets niet kunnen bereiken. Droom het onmogelijke. Je moet ervoor werken maar geef nooit op en twijfel nooit aan jezelf”, klinken de inspirerende woorden van Hamilton.

Hamilton won de race wel, al viel hij voor een groot deel van de race en het hele weekend weinig op. “We wisten voordat we hier kwamen al dat het lastig zou worden. We waren niet echt teleurgesteld met onze kwalificatie, we wisten dat het lastig zou worden. We deden ons best en hebben veel geleerd, dat is wat we als team doen. We wezen niet naar elkaar en bespreken dat. We moeten onze communicatie blijven verbeteren. Je kan niet alles perfect doen, maar vandaag hadden we aan het begin van de race een moment met de nieuwe banden en ik kon Seb een lange tijd niet passeren. Toen zag ik ook nog Albon wegrijden en toen dacht ik dat deze race door mijn vingers was geglipt. Maar ik bleef gefocust en bleef erin geloven en op een gegeven moment had ik de pace te pakken.”

“Seb reed weg van mij en ik wist niet waardoor dat kon”, vervolgt hij. “Ik wist niet of de banden nou oververhit waren of juist te koud. De baan was op sommige stukken aan het opdrogen maar toen kwam de grip weer terug. Ik verbeterde mijn racelijn gedurende de race. Toen begon ik weer op gang te komen. Toen maakte Vettel nog een pitstop en ik wist dat het niet de beste keuze was. Ik besloot om door te rijden en toen begonnen de banden op slicks te lijken, dat was wat je nodig had en de intermediates konden de temperatuur vasthouden. Met nieuwe slicks was dat niet mogelijk geweest, het was de beste keuze”, stelt de Brit vast.

In de slotfase werd er nog een regenbui verwacht waardoor de toch al zo versleten intermediates nog maar weinig grip hadden kunnen bieden. Mercedes wilde hem voor de zekerheid binnenhalen, maar Hamilton weigerde. “Ik verloor ooit een wereldtitel in de pitstraat”, zo verwijst hij naar de Chinese GP van 2007. “Ik heb geleerd van 2007, dat staat vast. Ik voelde dat ik de controle had en de grip voelde goed en ik had wel met de regen afgehandeld als die nog was gevallen, maar wauw”, aldus Hamilton, die daarna sprakeloos naar het podium gaat om de bokaal te pakken voor de zege maar bovenal zijn zevende wereldtitel kan vieren.