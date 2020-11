Zevende titel voor Hamilton na zege in Turkse thriller, Verstappen zesde

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Turkije op het natte Istanbul Park gewonnen. Ook al schitterde Hamilton niet in de race, eiste hij wel de aandacht op door zijn zevende wereldtitel te pakken waarmee hij op gelijke hoogte staat met Michael Schumacher. Sergio Pérez en Sebastian Vettel vervolledigen het podium, polesitter Lance Stroll kende een goede start maar viel terug tot de negende plaats.

Een spin voor Valtteri Bottas in de eerste bocht maakt het Hamilton al vroeg makkelijk om zijn zevende wereldtitel op te eisen in een race waarin hij weinig schitterde. De Brit was al vrijwel zeker van de wereldtitel al had Bottas het feestje nog kunnen uitstellen, maar een moeilijke race voor de Fin, die een paar keer spint en zelfs op een ronde wordt gezet door zijn teamgenoot, betekent dat Hamilton al in Turkije op gelijke hoogte komt te staan met legende Michael Schumacher met nog drie races te gaan dit seizoen.

De race in Turkije begint op een kletsnat circuit en vooral Racing Point profiteert daarvan, aangezien Lance Stroll en Sergio Pérez makkelijk weg kunnen rijden van de rest van het veld. Max Verstappen kent een slechtere start al kan hij daarna al snel het tempo volgen en de achtervolging inzetten op Pérez.

De Nederlander lijkt dan te kunnen profiteren van een fout van de Mexicaan maar spint op volle snelheid, ziet Sebastian Vettel en Lewis Hamilton aan zich voorbijgaan en maakt een tweede pitstop omdat de intermediates flatspots hebben. Het is dan Alexander Albon in de andere Red Bull die de jacht opent. Een spin voor hem betekent echter dat Hamilton makkelijk de derde plek kan overnemen en vanwege pitstops even later ook de leiding.

De tweede pitstop voor intermediates voor Stroll blijkt uiteindelijk een foute keuze: de Canadees rijdt lange tijd aan de leiding maar valt na die pitstop hard terug tot achter beide Ferrari’s, die dankzij een goede strategie de derde en vierde plaats pakken, waarbij Vettel in een spannende race tot de finishlijn naar het podium mag. De polesitter zakt uiteindelijk terug tot de negende plaats. Daarachter strijden Albon en Verstappen nog om de zesde plaats waarbij Verstappen opnieuw spint als Räikkönen voor die twee spint. Toch pakt de Nederlander alsnog de zesde plaats.

Hoewel de omstandigheden op Istanbul Park om een chaotische race vragen valt het mee qua uitvallers en incidenten. Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean en Nicholas Latifi, die het tempo niet kan volgen, zijn de enige uitvallers.

