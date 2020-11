Geen straf voor Lance Stroll: Canadees start gewoon vanaf poleposition

Lance Stroll, de man die vandaag zijn eerste poleposition veroverde, moest zaterdag even vrezen voor een gridstraf. Hij zou tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije te weinig vaart hebben geminderd toen er in Q3 met een enkele gele vlag werd gezwaaid.

Stroll zou te hard hebben doorgereden toen de gele vlag aan het eind van Q3 uithing nadat zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez naast de baan kwam. De straf voor het negeren van een gele vlag loopt, indien schuldig bevonden, doorgaans uiteen van drie tot vijf gridplekken.

De telemetrie pleitte Stroll vrij, laat de wedstrijdleiding weten. “Hij is duidelijk van het gas afgegaan en rolde de bocht in. Stroll is pas weer gaan accelereren toen hij ruim voorbij de plek van het incident was. Sectortijden zijn in de situatie van vandaag een lastige indicator aangezien de baan snel aan het opdrogen was en elk rondje sneller bleek dan de vorige.”

Dat betekent dat Stroll zondag ‘gewoon’ met Max Verstappen op de eerste rij staat. De race begint om 11.10 uur Nederlandse tijd.