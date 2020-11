Stroll voor het eerst op pole: ‘Hier droom je van wanneer je opgroeit’

Lance Stroll heeft in Turkije de eerste polepositie van zijn carrière veroverd. De Canadees was op een spekglad Istanbul Park sneller dan Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez. Stroll straalde na de kwalificatie. “Dit is zonder twijfel een van de mooiste momenten van mijn carrière.”

Lance Stroll heeft na enkele moeilijke weken gereageerd op Istanbul Park. De jonge Canadees veroverde op de Turkse omloop zijn eerste polepositie ooit in de Formule 1 en is zo de eerste Canadees op pole sinds Jacques Villeneuve in de GP van Europa in 1997. “Ik kan het niet onder woorden brengen, ik ben geschokt”, reageert Stroll meteen na de kwalificatie.

Lees ook: Stroll pakt spectaculaire poleposition in waterballet op Istanbul Park

Net als voor de meeste mensen kwam deze eerste startplaats ook voor Stroll zelf als een verrassing. “Na VT3 had ik niet verwacht hier te staan, er waren veel onzekerheden in aanloop naar de kwalificatie”, legt de Canadees uit. Over zijn snelste rondje is de Racing Point-coureur natuurlijk dolgelukkig. “Ik ben heel blij, alles kwam samen in dat rondje.”

Stroll kreeg in Q3 uiteindelijk maar één echte kans op een snel rondje, nadat de Canadees tijdens zijn eerste poging werd gehinderd door Bottas. “Ik had slechts een rondje aan het einde van Q3, maar ik had alle vertrouwen in de auto. Ik heb elke bocht perfect gereden, alles kwam samen. Het is geweldig om dit te doen na enkele moeilijke weken”, vertelt Stroll, die sinds zijn podium op Monza niet meer wist te scoren en bovendien de GP van de Eifel miste door een coronabesmetting.

“Om hier nu op pole te staan, dat is zonder twijfel een van de mooiste momenten van mijn carrière”, vertelt de Racing Point-coureur met een brede glimlach. “Dit is waarvan je droomt wanneer je opgroeit.”

Lees ook: Pirelli wist niets van nieuw asfalt Istanbul: ‘Zal het hele weekend glad blijven’