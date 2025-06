Soms heb je in de paddock van die perspraatjes waar je spontaan jeuk van krijgt. Omdat de boodschap die verkondigd wordt zo overduidelijk door de media-afdeling is gespind en waarbij er gemakshalve van wordt uitgegaan dat journalisten alles klakkeloos overnemen.

Donderdag in Montreal nam bij het team van Aston Martin teambaas Andy Cowell in een kleine setting plaats achter de tafel. Natuurlijk had men bij het team van miljardair Lawrence Stroll bedacht dat er wel eens kritische vragen gesteld konden worden over vermeende misdragingen van Lance Stroll en dus was Cowell gebriefd. Of hij maar even wilde overbrengen dat Stroll een professionele en vastberaden coureur is. Cowell deed het met verve, maar geloofwaardig was zijn verhaal niet echt. Eerder lachwekkend.

De zoon van de eigenaar meldde zich twee weken geleden op de avond voor de Spaanse GP in Barcelona af, officieel vanwege opspelende klachten aan de pols. In 2023 had hij die al eens gebroken na een val van zijn mountainbike.

Volgens het team had Lance Stroll, die dit weekend bij zijn thuisrace in Montreal weer rentree maakt, in de aanloop naar Barcelona al enkele weken last van de pols. Strolls daadwerkelijke afmelding leek echter overhaast en gebeurde bovendien pas na de (teleurstellende) kwalificatie op zaterdag, waardoor er tijdens de race geen vervanger meer achter het stuur mocht plaatsnemen. De gang van zaken leidde in de paddock tot tal van speculaties.

Lees ook: Lance Stroll over afmelding voor GP Spanje: ‘Het ongemak werd te groot’

Zo zou Stroll junior na zijn eliminatie in Q2 van de kwalificatie los zijn gegaan in de garage van Aston Martin en woedend met spullen hebben gegooid. Ook zouden teamleden niet op de hoogte zijn geweest van het feit dat Stroll alweer enkele weken last zou hebben van zijn pols. De coureur zelf repte er in de periode voor de GP van Spanje zelf overigens ook geen enkele maal over.

En dus was men bij Aston Martin voorbereid op kritische vragen in Montreal. Cowell beriep zich op medische privacy om niet teveel informatie prijs te geven over de aard van Strolls kwetsuur. Maar, wat hij wel kon zeggen, was dat Lance Stroll uiterst professioneel en vastberaden is. En dat deed hij dan ook. Herhaaldelijk. De persman van Aston Martin stond erbij, zette af en toe een vinkje in zijn notitieblokje en knikte tevreden. Hij wel.

