Aston Martin-coureur Lance Stroll moest de afgelopen Grand Prix van Spanje aan zich voorbij laten gaan – een oude blessure aan zijn hand en pols speelde hem opnieuw parten. Woensdag maakte het team bekend dat de 26-jarige coureur tijdens zijn thuisrace in Canada weer gewoon van de partij is. Aston Martin publiceerde tevens een interview met Stroll, waarin hij aangeeft uit te kijken naar zijn terugkeer op het asfalt.

“Ik voel me goed”, verzekerde Lance Stroll in aanloop naar de Canadese GP. “Een paar maanden geleden begon ik wat pijn in mijn pols en hand te voelen, maar ik wilde blijven racen. Het ongemak werd echter te groot – toen hebben we als team besloten in te grijpen. Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik de race in Barcelona moest missen, maar het was op dat moment de juiste beslissing. Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer te racen.”

Om zich voor te bereiden op zijn terugkeer in de Formule 1 – en om zijn hand en pols te testen – heeft Stroll al enkele testrondes gereden. “Ik heb op Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk getest voordat ik naar Canada vertrok”, onthulde hij. “Dus ik heb voor het raceweekend al achter het stuur gezeten – dat helpt natuurlijk. Ik voelde me goed in de cockpit, dus nu kan ik me volledig focussen op dit weekend. Daarbij kijk ik ernaar uit om voor mijn thuispubliek in Montréal te rijden. Of het nu regent of de zon schijnt, de fans zijn altijd gepassioneerd – de steun die ik als thuiscoureur krijg, betekent echt veel voor me. Hopelijk kunnen we dit weekend weer wat punten scoren.”

Circuit Gilles Villeneuve

Op Circuit Gilles Villeneuve kunnen Lance Stroll en zijn team alle steun goed gebruiken. “Deze baan vereist echt veel precisie bij hoge snelheden”, lichtte de Canadees toe. “Je moet de auto door smalle secties loodsen, waarbij je vaak de grenzen van het circuit opzoekt. Elke tiende van een seconde telt. Daarnaast heeft het circuit een aantal zware remzones, gevolgd door lange stukken vol gas. Het is dus cruciaal om je rempunten en exits perfect te krijgen.”

In aanloop naar de GP van Canada werd er volop gespeculeerd over mogelijke vervangers voor Lance Stroll. Een ingewikkelde discussie, aangezien test- en reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne aankomend weekend dienst doen tijdens de 24 uur van Le Mans. “We hadden altijd noodplannen klaarliggen, de invulling van het stoeltje was nooit een probleem geweest”, bevestigde teambaas Andy Cowell later tijdens een persconferentie. “Daarbij ben ik erg onder de indruk van de houding van Lance (Stroll, red.). Hij is heel betrokken geweest – het waren een paar drukke dagen, maar alles verliep op rolletjes.”

Nadat Stroll de GP van Spanje verstek liet gaan, werd er gefluisterd dat hij na de kwalificatie ruzie had gekregen met het team. Verschillende bronnen meldden dat hij had geschreeuwd tegen de monteurs, al werden die geruchten later ontkracht. “Alle Formule 1-coureurs zijn topatleten”, reageerde Cowell op de vermeende uitbarsting van Stroll. “Ze willen racen – niemand vind het leuk om te horen dat je om medische redenen de handdoek in de ring moet gooien. Maar laten we ons voor nu focussen op de positieve zaken.”

