Pirelli wist niets van nieuw asfalt Istanbul: ‘Zal het hele weekend glad blijven’

Bandenfabrikant Pirelli is verrast door de nieuwe asfaltlaag die kortgeleden op het circuit van Istanbul Park is neergelegd. Pirelli-topman Mario Isola zegt dat bandencompounds die Pirelli heeft meegenomen zijn uitgekozen op basis van de oude staat van het circuit.

Tijdens de vrije trainingen vandaag was het glad op de baan die vanochtend ook nog eens een laatste wasbeurt had gekregen. Het was daarnaast fris en er werd hoofdzakelijk gereden op de hardste compound: “Het was daardoor vanochtend een unieke situatie, alle elementen speelden een rol waardoor het zo glad was. (…) Veel track evolution zal er niet zijn omdat er ook geen andere klassen racen dit weekend. Het zal wel glad blijven ook omdat er regen wordt verwacht. Daardoor wordt het asfalt ook gladder.”

Isola zegt ook verrast te zijn door de plotse nieuwe laag asfalt die twee weken geleden nog is gelegd. “Dat wisten we niet toen we onze banden uitkozen. Dit is een baan die veel vraagt van de banden en daarom hadden we C1, C2 en C3 geselecteerd. Dat was op basis van historische gegevens, de lay-out van de baan en de agressiviteit van het asfalt destijds.”

Het was dan ook te laat om nog te reageren voor Pirelli toen men vernam van het nieuwe asfalt. “De banden waren geproduceerd en onderweg vanuit Roemenië. Onze collega’s uit Izmit hebben voor ons meteen metingen gedaan toen de laag klaar was, toen bleek de samenstelling van het asfalt inderdaad flink anders te zijn maar we konden niets meer aanpassen.”

De Italiaan ziet er ook wel weer de lol van in. “Het geldt voor iedereen, iedereen heeft dezelfde banden en moet er het beste van maken. Het wordt leuk om te zien hoe iedereen er omgaat en zich aanpast. We zagen vandaag al nodige rallymanoeuvres, niet slecht voor de show. Maar als de coureurs mij horen praten nu, zullen ze me wel vermoorden, haha!”