Onderzoek afgerond, Pirelli geeft verklaring voor klapband Verstappen op Imola

Pirelli heeft het onderzoek naar de klapband van Max Verstappen op Imola afgerond. De bandenfabrikant ontdekte meerdere beschadigingen aan het rubber, die vervolgens tot het falen van de band hebben geleid. Pirelli lijkt zo te impliceren dat brokstukken de klapband hebben veroorzaakt.

Max Verstappen moest twee weken geleden door een klapband opgeven tijdens de GP van Emilia-Romagna. Bandenleverancier Pirelli startte meteen een onderzoek naar de oorzaak van de problemen met het rubber. “We hebben onderzoek gedaan naar het probleem met die band, in ieder geval met alle delen van de band die we nog konden verzamelen”, vertelt Pirelli-topman Mario Isola.

Uit dat onderzoek bleek dat het rubber van Verstappen beschadigd was voor de band plofte. “We hebben enkele beschadigingen gevonden aan het loopvlak en aan de zijkant van zijn rechterachterband. Die beschadigingen waren zowel aan de buiten- als binnenkant van de band te zien”, verduidelijkt de Italiaan. “Wij denken dat het uiteindelijke probleem is veroorzaakt door een eerste beschadiging op het midden van het loopvlak, er zijn namelijk kleine sneetjes in het loopvlak gevonden.”

Isola lijkt zo te impliceren dat brokstukken de oorzaak waren van het falen van de band. “Dit heeft vervolgens ook beschadigingen veroorzaakt aan de hiel van onze band en aan het karkas. Op een gegeven moment kon het karkas de druk niet meer aan. Dat heeft dan weer geleid tot de klapband zoals we die uiteindelijk allemaal hebben gezien”, aldus de Italiaan.

