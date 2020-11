1000 commando’s op scherp bij Turkse GP

Bij de Turkse GP wordt niets aan het toeval overgelaten. De organisatie hoopt met een vlekkeloos nummer een permanente plek op de Formule 1-kalender te verdienen. Veiligheid is van het grootste belang. “Als het moet zijn er binnen een minuut duizend commando’s ter plekke.”

De Formule 1 is na negen jaar teruggekeerd op Istanbul Park. Voorlopig eenmalig. Maar als het aan de nationale en lokale overheid, de circuiteigenaar en commerciële uitbater ligt, keert de Turkse GP snel en ook permanent terug op de kalender. “Dit is een grote kans voor ons”, stelt Dr. Fevzi Cevik, de nationale persofficier op Istanbul Park. “De regering wil graag een nieuw, langdurig contract afsluiten.”

Nadat duidelijk was geworden dat de reguliere kalender door de coronapandemie de prullenbak in kon, schakelde commercieel rechtenhouder Liberty Media snel over naar plan B. In allerijl werd een nieuwe agenda samengesteld met daarop veel nieuwe en oude bekenden. Istanbul Park behoort tot de laatste categorie: vanaf 2005 was de Formule 1 er zeven keer te gast. Dat was volgens Cevik vooral te danken aan Bernie Ecclestone, de voormalige rechtenhouder.

“Hij hield van Turkije”, meent Cevik. “Al zijn jachten zijn hier gebouwd. Dat de Turkse GP er kwam was een gunst van hem. Wij betaalden maar dertien miljoen dollar per jaar, de helft van de gemiddelde fee (startgeld) destijds.” Toen Ecclestone de entreesom na afloop van het zevenjarige contract verdubbelde, haakte Turkije af. Dat ging de regering iets te ver.

Toch bleef een consortium dat eigenaar is van het circuit samen met de overheid en de commerciële uitbater van Istanbul Park, Intercity, het vanaf 2013 proberen. Eerst met Ecclestone, vanaf 2017 met Liberty Media. Cevik: “We hebben Chase Carey (topman van de Formule 1, red) uitgenodigd, hem het circuit laten zien en hij heeft president Erdogan in Ankara ontmoet.” Carey was onder de indruk, wilde wel zaken doen. “Het grootste probleem was alleen de kalender: die zat al vol.”

Turkije kreeg de toezegging dat het als eerste op de wachtlijst stond. Maar er viel geen Grand Prix van de kalender. “De gemiddelde fee dit jaar is 30 miljoen. Maar iedereen weet dat er in het Midden-Oosten veel meer dan dat wordt betaald”, aldus Cevik. In mei kwam de kans waarop Turkije al jaren hoopte. “Er werd ons gevraagd of wij op de kalender wilden. In augustus is het contract getekend. En daar zijn we zo blij mee”, bekent Cevik.

De persofficier hoopt dat de voorlopig eenmalige terugkeer de deur naar de Formule 1 verder opent. Daarom wordt er in de race van 2020 geïnvesteerd. Turkije betaalt een fee van enkele miljoenen en heeft nauwelijks inkomsten: niet uit kaartverkoop en lokale sponsoring. Maar dat is het hopelijk waard, zegt Cevik. “Formule 1 heeft een kalender met 23 races gepresenteerd. Het zou mij niet verbazen als 2021 net zo’n jaar wordt als dit seizoen. Als dat het geval is, hopen we volgend jaar weer op de Formule 1. Dit een grote kans voor ons.”

Volgens Cevik is het van belang dat er dit weekend niets mis gaat, het is de lakmoesproef voor misschien meer. “We hebben het hele pakket: een prachtcircuit, goede infrastructuur en mooie stad.” Ook de veiligheid van de Formule 1-gemeenschap is, op het circuit althans, gewaarborgd. “Er komt niemand op het circuit die er niet hoort. Je ziet ze niet, maar als er iets gebeurt, zijn er binnen een minuut duizend commando’s ter plekke.”