In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s van het afgelopen raceweekend. In Turkije had Van Egmond net als de coureurs vlak voor de start wel even een verhoogde hartslag. Ook schoot hij met scherp toen Max Verstappen in de pits stond.

Oog van de meester

©Peter van Egmond

“Dit is een bijzondere foto omdat wij als Formule 1-fotografen nog onder strenge coronarestricties leven. Zo mogen we maar een keer per twee dagen twintig minuten de pitstraat in. Ik had gekozen voor de kwalificatie, al moet je dan vijf minuten van tevoren opzouten. Ik wilde Max Verstappen fotograferen en dan moet je net geluk hebben dat-ie al vroeg in de auto zit. In Turkije was dat zo. Voor de techneuten: deze foto is gemaakt met ‘spotmeting’, dan maak je het meetvlak voor de belichting heel klein en stel je scherp op een klein punt. Gebruik je het hele scherm van je camera om als scherpstelvlak, dan is z’n hele helm scherp, maar zijn z’n ogen onscherp. Hier heb ik scherpgesteld op zijn ogen.”

Hartkloppingen

©Peter van Egmond

“Het meest opmerkelijke aan deze foto is dat ik hem überhaupt heb kunnen maken. We zaten in Turkije maar vijftien minuten van het circuit in een hotel en ik vertrok drieënhalf uur van tevoren, maar heb drie uur en een kwartier over dat ritje gedaan! Dat was bij aankomst dus razendsnel mijn spullen pakken en naar de juiste plek hollen. Om 3 voor 3 stond ik er pas! Net op tijd voor de opwarmronde, al had ik het zelf al warm genoeg. Ik heb nog nooit zoveel hartkloppingen voor de start gehad, omdat ik bang was dat ik voor het eerst van mijn leven te laat zou komen. En nee, de weg die je bovenin beeld ziet was niet degene die ik moest nemen naar het circuit.”

