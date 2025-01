Het overlijden van Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is hard aangekomen in de autosportwereld, zowel nationaal als internationaal. Van Egmond, die donderdag overleed na een lang ziekbed, was alom geliefd in de paddock. Onder andere viervoudig wereldkampioen Max Verstappen reageerde op social media.

“Rest in Peace, Peter. Een ware legende van onze sport en bovenal een prachtig mens”, zo schrijft Verstappen op zijn Instagram-account (zie onder). Hetzelfde bericht wordt ook door zijn vader Jos Verstappen gedeeld. Peter van Egmond was sinds enkele jaren ook als teamfotograaf verbonden aan Red Bull Racing.

Ook voormalig F1-coureur Jan Lammers deelt via Instagram een persoonlijk bericht naar aanleiding van het overlijden van Peter van Egmond: ,,Zo’n geweldige man, gedreven, vakkundig en bovenal zo’n aardige vent. We gaan je missen, Peter, maar nog lang van je foto’s en je herinneringen genieten. Dankjewel, lieve vriend.”

Giedo van der Garde schrijft het volgende: “Een van de aardigste mensen in de autosport heeft ons verlaten. Niet alleen een verbazingwekkend oog door de lens, maar ook een geweldige man. Rest in Peace, Peter.”