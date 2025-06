Lando Norris wint de Grand Prix van Oostenrijk! Teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc maken het podium compleet. Voor Max Verstappen zat de race er helaas al vroeg op. De Nederlander werd in de openingsronde meteen geraakt door Andrea Kimi Antonelli en kon zo zijn race niet afmaken. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de GP Oostenrijk 2025.

