Afgelopen week overleed de wereldberoemde F1-fotograaf Peter van Egmond. Peter was 30 jaar de huisfotograaf van FORMULE 1 Magazine. In de podcast Formule 1 Paddockpraat blikken we terug op zijn rijke leven en hoor je mooie anekdotes over de man die zo geliefd was in de paddock.

Zo had Van Egmond er een neusje voor om op de plekken langs de baan te staan waar coureurs eraf vlogen. In Monaco was dat tweemaal het geval met Max Verstappen, al was de fotograaf hier zelf niet zo blij mee. Hij vertelde dat hij liever had gezien dat de Red Bull-coureur hem uit de vangrails had gehouden. Ook stond hij op de juiste plek tijdens de start van de Grand Prix van Singapore in 2017 waar Verstappen klem kwam te zitten tussen de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Het was einde oefening voor het drietal en waar de Duitser in de muur belandde, stond Van Egmond. Dit leverde hem een bijzonder compliment op.

“Veel fotografen wisselen na een race hun beelden uit omdat je simpelweg niet overal langs de baan kunt staan”, weet verslaggever Frank Woestenburg. “Dus Van Egmond had het beeld van Vettel naast zijn auto aan een Duitse fotograaf gegeven. Die liet vervolgens de dag erop op het vliegveld de bewuste foto aan Vettel zien. ‘Die heb jij niet gemaakt, maar die Hollander. Es gibt immer Scheiße wo dieser Holländer steht!‘ Peter beschouwde dit maar als een groot compliment omdat hij altijd op de goede plek stond.”

Onverschokken

Dan is er nog een mooi verhaal, herinnert Woestenburg zich. “Peter heeft het me een keer verteld en ook laten zien op YouTube. In 1993 was er een crash van Gerhard Berger op Monza. Van Egmond stond toen achter de vangrail bij een grindbak met een clubje fotografen, maar focuste met zijn lange lens niet op Berger maar op een andere coureur. Iedereen dook weg toen Berger voor hun neus op hoge snelheid crashte en door de grindbak op hun afkwam. Op de video staat er maar één man overeind met een lange lens, Peter. Dat ziet er heel stoer en onverschrokken uit, maar Peter zei wel heel eerlijk: ‘Ik zag hem helemaal niet!’”

Dit en nog meer mooie anekdotes hoor je in de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts.

Of bekijk hier de video:



