Titelstrijd in Turkije: Met welk resultaat wordt Hamilton wereldkampioen?

Als Bottas de race wint en de snelste ronde rijdt (26 punten), kan Hamilton in Turkije geen kampioen worden.

Als Bottas de race wint zonder de snelste ronde (25 punten), is Hamilton kampioen als hij tweede finisht (18 punten).

Als Bottas tweede is en de snelste ronde rijdt (19 punten), is Hamilton kampioen als hij minstens vierde finisht (12 punten).

Als Bottas tweede is zonder de snelste ronde (18 punten), dan is Hamilton kampioen als hij minstens vierde (12 punten) of vijfde finisht en de snelste ronde rijdt (11 punten).