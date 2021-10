260 kilometer per uur op de klok, 1 keer sturen en dan 3 keer links in 6 seconden: FORMULE 1 Magazine ging trackside in Turkije bij de beroemde bocht 8 met zijn triple apex.

Het eerste wat opvalt aan bocht 8, al voor de auto’s rijden, is niet alleen hoeveel asfalt de beroemde bocht bestrijkt, maar ook het lichte hoogteverschil. Er zit een kleine dip in de lange linker, waar het vervolgens in de eerste installatierondjes nog voorzichtig aan doen is. Het Istanbul Park Circuit geeft dit jaar een stuk meer grip dan in 2020, toen het een ijsbaan was, maar in bocht 8 blijft het zaak de goede lijn te vinden.

De eerste auto die er daarna vol vonken spuwend doorheen komt, is de McLaren van Lando Norris. De jonge Brit heeft het vertrouwen duidelijk snel gevonden, net als de ideale lijn. Daarover: veel geëxperimenteerd wordt er niet door Norris en zijn collega’s. De racelijn is de racelijn. De enige die het laatste deel een paar keer opvallend scherper probeert aan te snijden, is Fernando Alonso.

Waar het verschil tussen de auto’s het meest duidelijk wordt, is het tweede deel. Hoe rapper de Williams-rijders daar doorheen proberen te scheuren, hoe meer hun auto’s naar buiten worden gestuwd. De Aston Martin van Sebastian Vettel, daarentegen, maakt de hoek een stuk scherper. Max Verstappen pakt er – met een luid brrrrr-geluid – zelfs een paar keer de binnenste kerbstone.

Wat buiten kijf staat, al zie je dat vooral aan de on-boards en veel minder van buitenaf, is dat bocht 8 bloedsnel is. Charles Leclerc stuurt zijn Ferrari vol gas met 265 kilometer per uur het complex in, de snelheid vlakt ondanks dat de zijwaartse G-krachten de 5.0 aantikken niet af tot onder de 260, en Leclerc komt er plankgas houdend met meer dan 270 op de teller weer uit.

Opvallend, van binnen en buitenaf: het is één keer insturen, en dan halverwege met millimeterwerk een beetje balanceren om na de eerste apex ook de volgende twee te pakken. Trackside ziet het er niet eens zo snel uit. Al klinkt het dat wel. Het hoogtoerige onderscheid is ook hoorbaar tussen de brommende Honda, de snerpende Mercedes en de nóg schellere McLaren, ondanks dat die eenzelfde motor van Duitse makelij gebruikt.

6 seconden

Inhalen gebeurt in een training natuurlijk niet op topsnelheid in bocht 8. Maar voor wie het in de race wil proberen, lijkt het geen gekke gedachte. De ruimte is er. Vraag is vooral of de grip er is, ook buiten die ene ideale lijn waarbinnen je moet kleuren.

Precisie en vertrouwen: daar gaat het om in de bocht waar aan de ene kant geen einde lijkt te komen, maar die ook weer sneller voorbij is dan je denkt. Het is met 260 per uur 3 keer links in amper 6 seconden – en met als het goed is maar 1 keer echt sturen.

