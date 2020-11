Verstappen opnieuw getroffen door Italiaanse vloek: ‘Drie keer nul, dat is niet best’

Wat een tweede plek had moeten zijn, werd uiteindelijk helemaal niets. Max Verstappen lag op koers maar werd in de slotfase getroffen door een klapband en viel uit. “Banden ploffen weleens, ik weet nog niet goed hoe het kwam”, treurde Verstappen voor de camera’s van Ziggo Sport.

De Nederlander leek af te rekenen met de vloek van Italië, in zowel Monza als Mugello moest hij een nul noteren na technische problemen. Op het circuit van Imola was hij op weg naar een knappe tweede plek: “Mijn start was goed, pakte de tweede plek en ik wilde daarna in de buurt blijven van Valtteri Bottas. Ik probeerde het nog met een undercut maar het is zo moeilijk om in te halen hier.”

Lees ook: Pech voor Verstappen, valt vanaf tweede plek uit in GP Emilia-Romagna

Terwijl Bottas en Verstappen naar binnen kwamen, ging de uiteindelijk winnaar Lewis Hamilton door. “Hij pakte ons daar, ja. Ik zat klem achter Bottas, hij had schade aan zijn vloer. Toen ik er eenmaal voorbij was, was het tempo van de auto goed. Het voelde allemaal prima aan tot ik dus plots de controle kwijt was op het rechte stuk, de achterband had het begeven. Ik weet niet hoe het kon gebeuren, heb nog even gekeken en zag verder geen schade aan de auto. Maar dit is echt zonde, een mooie podiumplek kwijt. Het was een leuke race, heb echt plezier gehad maar dit is wel echt balen.”

Na de uitvalbeurten in Monza en Mugello ook geen resultaat dus in Imola: “Drie keer nul een nul in Italië, dat is niet best. Dat is niet vervelend maar gewoon k$%. Het had een hele goede race kunnen zijn.”

Lees ook: Mercedes voor zevende keer op rij constructeurskampioen na zege Hamilton, Verstappen valt uit