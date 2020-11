Pech voor Verstappen, valt vanaf tweede plek uit in GP Emilia-Romagna

Max Verstappen zal Imola zonder punten verlaten. De Nederlander was op weg naar een tweede plek totdat een probleem met zijn rechterachterband een einde maakte aan zijn race.

In ronde 51 van 63 staat Max Verstappen plots in het grind naast de tweede chicane. In de herhaling blijkt dat de rechterachterband van de Nederlander het heeft begeven. “Er is iets gebroken aan de auto”, meldt Verstappen over de radio. Zijn race zit er dan al op. Wat de precieze oorzaak is van de crash, moet Red Bull nog onderzoeken.

Lees ook: Szafnauer: ‘Hülkenberg en Pérez goed genoeg om naast Verstappen te rijden’

Door zijn problemen op Imola scoort de Nederlander voor de vierde keer dit jaar geen punten, elke keer was een opgave de reden voor een nulscore. Alle andere races stond hij op het podium. Ook op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari lijkt Verstappen op weg naar een tweede plaats, nadat hij Valtteri Bottas enkele ronden voor zijn opgave weet te verschalken op het lange rechte stuk.

“Het lijkt op een plotse lekke band”, vertelt Christian Horner aan Sky Sports. “Dit is jammer, want dit was een zekere tweede plaats”, aldus de Red Bull-teambaas.

Lees ook: Helmut Marko lijkt rijderskoppel Alpha Tauri voor 2021 al te verklappen