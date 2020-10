Helmut Marko lijkt rijderskoppel Alpha Tauri voor 2021 al te verklappen

Dat Pierre Gasly ook volgend jaar voor Alpha Tauri zal rijden, werd deze week aangekondigd. Maar wie er naast hem komt te rijden, is officieel nog niet bekend maar Red Bull-topman Helmut Marko verklapte vandaag voor de camera’s van het Duitse Sky Sports al min of meer wie dat gaat worden.

De beslissing om Gasly niet te overwegen voor Red Bull verbaasde de Fransman, zo vertelde hij gisteren desgevraagd. “Ik ben niet teleurgesteld, ik ben verrast.” Gasly maakt de vergelijking met Sebastian Vettel, de enige coureur voor Gasly wist te winnen voor het opleidingsteam van Red Bull. “Twaalf jaar geleden won Vettel in een Toro Rosso en promoveerde hij gelijk. Nu win ik een race en overwegen ze me zelfs niet. Maar”, zo benadrukt Gasly, “ik ben blij dat ik bij Alpha Tauri blijf.”

Deze opvatting werd vandaag ook aan Helmut Marko voorgelegd, toch de man die de grootste stem heeft in dit soort beslissingen. En de Oostenrijker had wel een verklaring: “Pierre rijdt echt geweldig, het hele jaar al. Maar hij gaat niet naar Red Bull volgend jaar omdat Alpha Tauri een kopman nodig heeft. Volgend jaar krijgt hij een jonge coureur naast zich.” De interviewer vroeg hem vervolgens of dat betekende dat Daniil Kvyat na 2020 klaar is bij Alpha Tauri en F2-coureur Yuki Tsunoda een kans zal krijgen: “Zo zou je dat kunnen zien, ja”, was het antwoord van dokter Marko.

Dat maakt de situatie bij Red Bull mogelijk weer een stukje ingewikkelder, mocht Alex Albon daar bezwijken onder de druk. Als de Britse Thai de weg omhoog niet meer kan vinden, kan het zomaar zijn dat er in 2021 voor hem geen plekje meer is. Moet gezegd, zijn prestatie op de zaterdag bood een klein beetje perspectief voor het verdere verloop van het weekend, Albon werd zesde op vier tienden van teamgenoot Max Verstappen.