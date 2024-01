Volgens Alexander Albon zal 2024 het jaar zijn waarin de echte impact van James Vowles als teambaas van Williams te zien is. De coureur heeft er alle vertrouwen in dat zijn teambaas ervoor kan zorgen dat Williams die felbegeerde stap naar voren kan zetten.

Toen James Vowles in 2023 begon als teambaas van Williams, stond hem geen makkelijke opgave te wachten. Het historische team worstelde al jaren om weg te komen uit de achterhoede. Het team was er misschien niet zo slecht aan toe als in 2019, toen Williams een vast abonnement had op de laatste plaats, maar de gloriedagen van de jaren ‘80 en ‘90 lagen ook al ver in het verleden.

Van buitenaf lijkt het er sterk op dat Vowles het afgelopen seizoen goed werk heeft verzet met Williams. Williams sloot het seizoen op de zevende plek af. Alexander Albon bevond zich regelmatig in de punten en kon zelfs het gevecht aangaan met auto’s die op papier beter zouden moeten zijn. Logan Sargeant kon iets minder goed meekomen, maar hij kon zich goed genoeg meten met de directe concurrentie van bijvoorbeeld Alfa Romeo en AlphaTauri.

Dat komt voor een groot deel natuurlijk door de auto, die al ontworpen was voor het aantreden van Vowles. Volgens Albon zal de echte invloed van Vowles dus pas in 2024 te zien zijn. “We hebben een vrij lange bouwtijd voor onze auto’s”, legt de coureur uit aan Speedcafe. “We proberen grote stappen te zetten, geen kleine. Wij doen dus niet elk weekend kleine upgrades zoals je bij de topteams ziet, omdat we zoveel meer voor elkaar moeten krijgen. James heeft dezelfde aanpak. Dus wie hij in dienst heeft, hoe hij het team structureert. Dit jaar wordt het echte jaar waarin we gaan zien wat hij het team heeft gebracht.”

“Natuurlijk heeft hij al dingen naar dit team gebracht,” vervolgt Albon. “Zijn karakter als persoon, de manier waarop hij praat en communiceert met het team. En natuurlijk kleine technische dingen. Bijvoorbeeld bandenkennis, kennis van de motor, kennis van de aerodynamica. Dat hebben we allemaal dit jaar hebben kunnen implementeren. Maar je kunt maar zoveel doen. Dus de grootste stappen zullen in 2024 en daarna worden gezet. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

