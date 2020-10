Gasly verrast: ‘Red Bull overweegt me zelfs niet’

Pierre Gasly is verrast dat hij door Red Bull zelfs niet werd overwogen als teamgenoot van Max Verstappen voor 2021. De Fransman vergelijkt zijn situatie met die van Vettel in 2008, toen de Duitser net als Gasly dit jaar de race op Monza won voor het opleidingsteam van Red Bull. “Toen Vettel won in een Toro Rosso, promoveerde hij gelijk.”

Gisteren kondigde Alpha Tauri aan dat Pierre Gasly ook volgend jaar voor de Italiaanse renstal zal rijden. Door het verlengde verblijf van Gasly bij het team uit Faenza is er weer een kandidaat minder voor het tweede stoeltje bij Red Bull in 2021.

Lees ook: Horner over extra jaar Gasly bij Alpha Tauri: ‘Hij presteert daar heel goed’

Dat hij zelfs niet werd overwogen voor dat stoeltje, verbaast Gasly. “Ik ben niet teleurgesteld, ik ben verrast.” Gasly maakt de vergelijking met Sebastian Vettel, de enige coureur voor Gasly wist te winnen voor het opleidingsteam van Red Bull. “Twaalf jaar geleden won Vettel in een Toro Rosso en promoveerde hij gelijk. Nu win ik een race en overwegen ze me zelfs niet. Maar”, zo benadrukt Gasly, “ik ben blij dat ik bij Alpha Tauri blijf.”

De winnaar van de Italiaanse GP zegt geen uitleg te hebben gekregen van Red Bull waarom hij in 2021 geen nieuwe kans krijgt. “Niet echt, maar het was volgens mij al langer duidelijk dat ik verder zou gaan met Alpha Tauri. Ik werk graag met hen, zij werken graag met mij. Dat is de situatie. Ik vind het prima, ik blijf me inzetten voor Alpha Tauri”, herhaalt hij.

Wat dat betekent voor zijn toekomst, wordt aan Gasly gevraagd? De Fransman hoopt ondanks deze ontwikkeling ook de komende jaren onderdeel te blijven van het Red Bull-programma. “Mijn toekomst ligt bij Red Bull, zolang we tevreden zijn met onze samenwerking. Natuurlijk wil ik strijden voor overwinningen en kampioenschappen, hopelijk kan dat met Red Bull. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar voorlopig is dit het plan”, aldus Gasly.

Lees ook: ‘Nog een jaartje in het wit’: Pierre Gasly rijdt ook in 2021 voor Alpha Tauri