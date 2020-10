‘Nog een jaartje in het wit’: Pierre Gasly rijdt ook in 2021 voor Alpha Tauri

Pierre Gasly rijdt ook in 2021 voor Alpha Tauri. Dat heeft het team in een statement laten weten. Gasly, die dit jaar zijn eerste overwinning behaalde op Monza, rijdt sinds 2017 voor de Italiaanse renstal. In 2019 promoveerde de Fransman naar Red Bull, maar halverwege het seizoen keerde hij terug naar het toenmalige Toro Rosso. “Ik zal mijn uiterste best doen om het team te pushen”



“Nog een jaartje in het wit”, zo schrijft Gasly op Twitter. De Fransman en Alpha Tauri maken in aanloop naar de Grote Prijs op Imola, de thuisrace van het team, bekend dat Gasly ook in 2021 voor het zusterteam van Red Bull zal uitkomen. Gasly bloeide na een moeilijke periode bij Red Bull in 2019 weer helemaal open bij Toro Rosso/Alpha Tauri. In Brazilië scoorde de voormalig GP2-kampioen zijn eerste podium, dit seizoen won hij op Monza zijn eerste Grand Prix. Met 63 punten staat Gasly voorlopig negende in de WK-stand.

“Ik ben ontzettend blij om nog een seizoen door te gaan met Alpha Tauri!” reageert Gasly op zijn contractverlenging. “Dit jaar gaat erg goed en we liggen op schema om ons meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van het team te beleven. Ik heb het gevoel dat we een zeer sterke relatie hebben, we zijn erin geslaagd om elke kans die we krijgen, te grijpen, de mooiste tijdens de Italiaanse Grand Prix.“

“Het winnen van mijn eerste Formule 1-race in Monza was een heel speciaal moment voor mij, en het smaakte extra zoet om het team haar tweede overwinning in de geschiedenis te bezorgen. Daar ben ik dus erg trots op. Ik zal mijn uiterste best doen om het team te pushen en mijn verantwoordelijkheid nemen om het zo ver mogelijk naar voren te brengen.”

Ook teambaas Franz Tost is tevreden met het verlengde verblijf van de Fransman. “Ik ben heel blij dat Pierre ook in 2021 bij ons zal blijven. Hij maakt al vele jaren deel uit van het Red Bull-programma en ik hoop dat hij nog vele seizoenen in de Red Bull-familie zal blijven. Sinds hij vorig jaar terugkwam bij het team, liet hij consequent extreem goede prestaties zien.“

Tost is erg lovend over zijn coureur. “Pierre heeft bewezen zeer competitief te zijn, mede dankzij zijn geweldige racevaardigheid, waarbij hij het potentieel van de auto elke race benut en waardevolle feedback gaf aan zijn ingenieurs. Hij is mentaal erg sterk, hij is altijd gemotiveerd en wanneer hij een doel stelt, geeft hij alles om dat te bereiken. Ik kijk er naar uit om deze samenwerking te verlengen en samen een succesvol seizoen 2021 te hebben.”

Gasly maakt eind 2017 zijn Formule 1-debuut toen hij in Maleisië Daniil Kvyat verving. De Fransman reed dat jaar vijf GP’s, in 2018 kreeg hij een volwaardig zitje bij het team uit Faenza. De Normandiër imponeerde in zijn eerste volledige seizoen en werd gepromoveerd naar Red Bull, waar hij teamgenoot van Max Verstappen werd.

Bij topteam Red Bull verging het Gasly in 2019 minder. Gasly bezweek onder de druk en Red Bull besloot de jonge Fransman voor de tweede helft van het seizoen terug te zetten naar Toro Rosso. Alex Albon maakte de omgekeerd beweging. Bij Toro Rosso kwam Gasly terecht in een vertrouwde omgeving. Hij bedankte het vertrouwen van het team met zijn eerste podiumplaats tijden de Grote Prijs van Brazilië. Ook dit jaar is Gasly goed op dreef. In de knotsgekke Italiaanse GP bezorgde hij Alpha Tauri, zoals Toro Rosso sinds 2020 heet, haar eerst overwinning sinds 2008.

Door de bekendmaking van Gasly’s contractverlenging is er weer een kandidaat minder voor het tweede stoeltje bij Red Bull in 2021. Gasly werd genoemd als kandidaat-vervanger van Alex Albon, die teleurstellend presteert bij Red Bull. Andere namen die genoemd worden zijn Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en George Russell.