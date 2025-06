Een welkome opsteker voor Alpine: Pierre Gasly finisht als achtste in de Grand Prix van Spanje en sleept daarmee vier broodnodige punten binnen in de strijd in het achterveld. Na een moeizame start van de Europese triple header is de Fransman zichtbaar tevreden met het resultaat, dat hij grotendeels op het conto van zijn sterke kwalificatie schrijft.

Pierre Gasly eindigde de Grand Prix van Spanje waar hij begon: op de achtste plaats. Met dit resultaat sluit de Fransman de eerste Europese triple header van het seizoen positief af: in Imola bleef hij nog steken op P13 na een kleurloze race, in Monaco startte hij als achttiende en viel al vroeg uit na een crash met Yuki Tsunoda. “Het was een uitdagende zondag voor ons, maar al met al is het een goed resultaat voor ons om vandaag punten te scoren. Het was een uitdagende start van het seizoen, een behoorlijk moeilijke triple-header in de afgelopen weken voor ons en we wisten dat we als team, na Monaco, hier in Barcelona met wat punten terug moesten stuiteren”, zei Gasly tegenover F1.com.

LEES OOK: Briatore voorspelt ommekeer bij Alpine: ‘Races winnen in 2026, titelstrijd in 2027’

Moeite op zondag

In Barcelona reed Gasly een solide race. Toen Liam Lawson in de slotfase snel naderde, was de Fransman opgelucht dat de safety car de baan opkwam na de uitvalbeurt van Kimi Antonelli. Gasly lag op dat moment op de negende plaats en wist die positie te behouden, maar door de tijdstraf voor Max Verstappen schoof hij uiteindelijk nog een plekje op. “De kwalificatie was erg goed, maar we lijken op zondag meer moeite te hebben. We hebben genoeg te analyseren na de race van vandaag, want ik was behoorlijk opgelucht om de safety car tegen het einde te zien. Het team heeft geweldig werk geleverd door de juiste beslissing te nemen om te pitten voor verse banden zonder een positie te verliezen”, aldus Gasly. “We hebben ons best gedaan en ik weet dat we als team samen zullen evalueren. We moeten hard blijven werken en echt streven naar oplossingen voor een aantal van onze zwakkere punten richting Canada.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.