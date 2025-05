Pierre Gasly en Isack Hadjar zijn op de baan elkaars concurrenten, maar zaterdagavond zijn ze tijdens de finale van de Champions League voor even elkaars grootste vrienden. De Franse coureurs van respectievelijk Alpine en Racing Bulls zijn beide fervent supporter van Paris Saint-Germain. Dat neemt het in München in de eindstrijd op tegen Italiaanse Internazionale. “We gaan samen kijken, ik heb zelfs gezocht naar vluchten naar Duitsland”, aldus Gasly.

Al op donderdag, enkele dagen voor zowel de CL-finale als voor de Grand Prix van Spanje, vertelden zowel Gasly als Hadjar in de paddock over hun passie voor ‘PSG’. Die eerste overwoog naar eigen zeggen dus serieus om tussen de kwalificatie en race op en neer te vliegen naar München. Dat bleek niet haalbaar. “En dus gaan we het samen kijken, dat hebben we al wel afgesproken. Dat doen we in het hotel, met nog wat andere mensen erbij. Hopelijk hebben we niet alleen zondag, maar zaterdag dus ook al wat te juichen.”

Gasly ziet kansen voor zijn favoriete club. “Ik ben al 24 jaar supporter van Paris Saint-Germain, dit is misschien wel de beste kans ooit voor de club om de Champions League te winnen. Iedereen is daarvan doordrongen, de verwachtingen zijn hoog en de druk ook.” Hij leeft mee met het team. “Ik ken een paar spelers goed, het is mijn club. Laten we hopen dat het lukt.”

Bekijk hier hoe Racing Bulls een dolletje uithaalt met Hadjar:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.