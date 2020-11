Szafnauer: ‘Hülkenberg en Pérez goed genoeg om naast Verstappen te rijden’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is ervan overtuigd dat zowel Nico Hülkenberg als Sergio Pérez goed genoeg is om naast Max Verstappen te rijden, mochten een van de twee de overstap maken naar dat team. Het maakt Szafnauer trots dat deze Racing Point-coureurs in verband gebracht worden met Red Bull, wat tekenend is voor de coureurs die het team de afgelopen tijd heeft aangenomen.

Met de tegenvallende prestaties van Alexander Albon bij Red Bull gaan er geruchten dat de Britse Thai plaats zal moeten maken, maar dat betekent wel dat Red Bull buiten haar eigen programma zal moeten kijken zoals teambaas Christian Horner onlangs zei. Meerdere namen worden genoemd voor dat zitje, met Sergio Pérez en Nico Hülkenberg als grootste kandidaten. Volgens Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zouden ze het allebei goed doen bij Red Bull.

“Beiden hebben het mentale vermogen en de mentale kracht om naast Max te rijden”, zegt Szafnauer tegen Racefans.net. “Allebei.” Volgens de Roemeen zegt het veel over de kwaliteit van de coureurs die Racing Point heeft aangenomen. “Zowel in het verleden als in de toekomst hopelijk, waaronder Lance (Stroll, red.) en Seb (Vettel, red.).”

“We zijn er trots op dat we goede coureurs hebben gekozen”, vervolgt Szafnauer. “Historisch gezien, en dan heeft dat niet met mij te maken en ik neem daar ook geen eer aan, met Jordan was Michael Schumacher de eerste coureur die voor Eddie Jordan reed. Eddie koos goede coureurs”, aldus de Racing Point-teambaas, verwijzend naar het (verre) verleden van het team. “In de Force India-dagen was dat ook het geval. Ik weet nog dat ik hier voor het eerst kwam, ik koos ze niet, maar Adrian Sutil was erg snel. We hebben wat goede coureurs gehad”, concludeert hij.

