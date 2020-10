Sergio Perez: ‘Red Bull optie zolang ze geen tweede coureur hebben’

Sergio Perez werd veel in verband gebracht met een stoeltje van Williams voor volgend jaar. Nu deze beiden ingevuld zijn, lijkt Red Bull naast Haas de laatste mogelijkheid voor de Mexicaan, mocht Alex Albon althans daar de deur gewezen worden. Zelf zegt Perez in ieder geval nog niet gebeld te zijn door Red Bull.

Het verhaal is bekend. Albon kent een moeizaam en met elke race lijken de geruchten aan te zwellen. Er was met de podiumplek in Mugello een lichtpuntje maar sindsdien haalde de Britse Thai slechts 1 punt. Sergio Perez wordt de afgelopen dagen steeds meer genoemd als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. De Nederlander heeft de ambitie om mee te doen om het kampioenschap maar heeft daarvoor wel de steun nodig van een sterke teamgenoot.

“Daar heb ik nog niet echt over nagedacht”, zei Perez vandaag over een rol als tweede rijder naast Verstappen. “Ik denk dat de status van nummer 2 niet op de baan wordt gegeven. Het zou me verrassen als ze gelijk zouden zeggen dat ik de tweede coureur ben, al weet ik natuurlijk niet hoe ze bij Red Bull werken”, voegt hij toe.

Bij Red Bull hoopt men dat het niet zover hoeft te komen. Teambaas Christian Horner daarover: “We willen dat hij zijn stoeltje echt claimt en ervoor zorgt dat we niet verder hoeven te kijken voor andere coureurs. Ik denk dat iedereen in het team dat het liefst ziet gebeuren. In Mugello leek het erop dat hij een keerpunt had bereikt. Hij heeft een aantal lastige weekenden gehad, dus hij moet hier weer terugslaan en zeker op Imola met een sterk weekend, van start tot finish. Dat is onze focus en ons doel”, aldus Horner vorige week.

‘Ik sluit Red Bull niet’

“Alex is dus onze voorkeur, maar als we naar een andere oplossing moeten zoeken, dan moeten we uiteraard buiten ons programma kijken omdat er geen coureur beschikbaar is die we in onze auto zouden zetten. Er is een aantal kwaliteitscoureurs beschikbaar op de markt, die volgend jaar wellicht zonder stoeltje zitten”, zegt Horner.

Perez hield zich op de vlakte vanmiddag. “Ik sluit Red Bull niet uit. Zolang er niemand bevestigd is voor het tweede stoeltje, zijn ze een optie. Maar er zijn ook andere opties voor volgend jaar.” Daarmee probeert de Mexicaan aan te geven dat de tijd dringt.

“Ik kan me voorstellen dat anderen de beslissing van Red Bull zouden afwachten, maar er is niet veel tijd meer. Er zijn momenten dat je het risico kan nemen en gaat kijken wat er gebeurt. Maar het seizoen loopt tegen zijn einde. Ik denk dat het belangrijk is voor teams om te weten waar ze aan toe zijn. Ik kijk ook om me heen, ik kan niet lang meer wachten.”

