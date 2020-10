Deadline van Marko? ‘Wil rijdersbezetting Red Bull-teams rond GP Turkije rond hebben’

Red Bull-topman Helmut Marko wil de rijdersbezetting voor Red Bull en zusterteam Alpha Tauri bij de Grand Prix van Istanbul van half november rond hebben. “Over drie van de vier plekjes zijn we er eigenlijk wel uit.”

Dat zegt Marko in de YouTube-show AvD Motorsport Magazin van SPORT1 Motor. De grote vraag is dan uiteraard welk plekje nog niet vergeven is. ‘Gaat het om Alexander Albon of moet Daniil Kvyat een nieuwe job zoeken?’, willen de presentatoren wel weten. Marko geeft niet écht antwoord, maar zinspeelt er desgevraagd wel op dat het er goed uitziet voor Honda-junior Yuki Tsunoda in de Formule 2, mits hij een superlicentie weet te verkrijgen. Kvyat lijkt zich dus de meeste zorgen te moeten maken.

Zoals typisch voor hem is laat Marko de recente prestaties van Red Bull-coureur Albon echter niet onbesproken. Maar, wellicht enigszins verrassend: hij haalt daarbij aan dat hij Albons snelheid op de Nürburgring afgelopen weekend niet verkeerd vond. “Zijn achterstand op Verstappen was daar in orde. Als hij op dat niveau zit, is zijn zitje zeker”, stelt Marko zelfs.

Hülkenberg en Pérez?

Zoals te verwachten bij een Duitse show, gaat het natuurlijk ook nog over super sub Nico Hülkenberg. De man die afgelopen weekend wellicht als invaller in een Red Bull had kunnen zitten, na een aanvankelijk niet-eenduidige coronatest van Albon.

Hülkenberg wordt ook met oog op 2021 geregeld genoemd als mogelijke vervanger van Albon. “Je kan de namen noemen ja”, antwoordt Marko op de vraag of Red Bull ook buiten haar eigen rijdersprogramma – en dus naar Hülkenberg – kijkt. “Je hebt het dan over Hülkenberg en Sergio Pérez”, voegt hij zelf nog een naam aan dat lijstje toe.

‘Albon op goede dagen snel genoeg’

Wie je echter ook noemt, er is volgens Marko ‘geen coureur in de paddock die Max Verstappen kan verslaan’. “De vraag is dan ook: wie kan binnen drie tienden van een seconde komen? Albon kan dat op goede dagen en is nog jong”, zo schaart hij zich wederom achter de Britse Thai.

Albon kan dus nog altijd op de nodige steun binnen de Red Bull-stal rekenen. Maar, erkent Marko wel, uiteindelijk moet Red Bull voor de toekomst ook aan de mogelijke kampioenschapskansen van het team en Verstappen denken en een geschikte teamgenoot hebben om de Nederlander bij te staan.

