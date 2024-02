Nieuw jaar, nieuw auto, nieuwe teamleiding en ook nieuw vertrouwen? Wel bij Yuki Tsunoda, zo blijkt als hij praat over 2024. De Japanse coureur van Visa RB wil niet langer genoegen nemen met alleen maar punten. “Er is misschien nog wel meer mogelijk met deze auto. De samenwerking met Red Bull helpt.”

Tsunoda sluit met de bravoure aan bij zijn al even enthousiaste en ambitieuze teamgenoot Daniel Ricciardo. En ja, (bijna) altijd is er bij teams en coureurs geloof in een goed seizoen als zich weer een nieuw jaar met dito auto aandient. Maar soms is het vertrouwen tegen beter weten in. Nu niet, stelt Tsunoda op de officiële website van de Formule 1, na de presentatie van Visa RB.

LEES OOK: Back in blue: Visa RB presenteert de nieuwe VCARB 01

Samenwerken met Red Bull deed het team als Toro Rosso en AlphaTauri al, maar in vergelijking met vorig seizoen is de samenwerking geïntensiveerd. Tot vreugde van de Japanner. “Red Bull was vorig jaar dominant, wij kunnen profiteren van de samenwerking. Hoeveel precies zal moeten blijken, maar de vooruitzichten zijn wat mij betreft goed. De kennis, de mogelijkheden; het kan ons misschien wel van een paar tienden extra voorzien.”

En dus, stelt Tsunoda, is er misschien wel meer mogelijk dan alleen maar meedoen om een plek in de top-10 en daarmee punten. “Wie weet, ik zou graag méér willen. In de tweede helft van afgelopen seizoen ging het al een stuk beter dan daarvoor, zelf ik heb in 2023 ook veel progressie geboekt ten opzichte van een jaar eerder. Dus laten we de goede lijn doortrekken.”

Wonderen in de beginraces van het seizoen, of zelfs veel punten, verwacht Tsunoda echter niet. Er is een nieuwe teamleiding en andere nieuwe mensen, de structuur van het team is anders. “Misschien heeft dat even wat aanpassingstijd, dus we moeten ook geduld hebben in de eerste paar races. Maar het kan een mooi jaar worden.

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)