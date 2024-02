Aan de start van een nieuw Formule 1-seizoen gaat Daniel Ricciardo in gesprek met Lawrence Baretto, verslaggever bij Formule 1. De goedlachse coureur begint in 2024 aan zijn veertiende seizoen in de sport. 2023 was een twijfelachtig jaar voor Ricciardo, die uiteindelijk in zeven van de drieëntwintig GP’s in actie kwam. Dit jaar is hij helemaal terug met het ‘nieuwe’ Visa RB. “We mikken op de top vijf!”

LEES OOK: Back in blue: Visa RB presenteert de nieuwe VCARB 01

“Ik had de winterstop minder hard nodig dan de andere coureurs”, geeft Daniel Ricciardo toe. De Australiër reed slechts mee in de laatste vijf GP’s, daarvoor werd hij vijfmaal vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Ricciardo kwam eerder in het jaar in het stoeltje van Nyck de Vries terecht, maar na slechts twee races blesseerde hij zijn pols tijdens een crash op Zandvoort. “Ik heb de afgelopen maanden vooral gebruikt om veel te trainen, mijn linkerarm in het bijzonder.”

Voor Ricciardo voelt 2024 als de comeback waar hij op gehoopt had. “Ik heb me nu echt goed kunnen voorbereiden. In Bahrein rest ons niks behalve racen.” Ook over het nieuwe Visa RB is de 8-voudig GP-winnaar positief. “Dit jaar is het team weer naar een hoger niveau geklommen, het doet niet langer onder voor Red Bull Racing.”

Op naar de top vijf

Onder nieuwe teambaas Laurent Mekies mikt het team volgens Ricciardo op de top vijf. “Natuurlijk moet je hoog inzetten, maar ik zit nu zo lang in de sport dat ik ook realistisch moet blijven”, legt de ‘Honey Badger’ uit. “De top vijf moet te doen zijn, zeker met de vorderingen die we vorig jaar al hebben gemaakt. Er is genoeg om positief over te zijn voor het komende jaar.”

Visa RB is enigszins thuiskomen voor Daniel Ricciardo, die als rookie begon bij het team dat toen nog Toro Rosso heette. De Australiër reed vanaf 2012 voor het team, totdat hij in 2014 de overstap maakte naar Red Bull. Onder druk van een jonge Max Verstappen verkaste hij in 2019 naar Renault om twee jaar later naar McLaren te gaan.

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)