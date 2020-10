Hülkenberg reed bijna voor Red Bull afgelopen weekend: ‘Ik had al met hem gesproken’

Het had weinig gescheeld of Nico Hülkenberg reed dit weekend niet in de kleuren van Racing Point, maar in de kleuren van Red Bull. Helmut Marko vertelt dat hij contact had met de Duitser, nadat het niet duidelijk was of Alexander Albon deel kon nemen aan het weekend.

Nico Hülkenberg moest Lance Stroll bij Racing Point vervangen. De Canadees zat volgens Otmar Szafnauer de hele tijd op het toilet en had veel vocht verloren. Hij voelde zich niet fit en meldde zich af. Nico Hülkenberg werd zijn vervanger, maar het had weinig gescheeld of Racing Point moest Stoffel Vandoorne als vervanger aanwijzen.

Alexander Albon had een coronatest gedaan, maar kreeg een niet-eenduidige uitslag. Helmut Marko hield er rekening mee dat Albon niet kon racen en ging dus op zoek naar een vervanger en kwam uit bij Nico Hülkenberg.

“Ik had vrijdag contact met hem”, geeft Marko toe aan Sport 1. “Albon had een onduidelijke uitslag en we moesten een vervanger hebben”, zegt de adviseur van Red Bull.

